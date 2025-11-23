Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del domingo, 23 de noviembre de 2025

SUR

Domingo, 23 de noviembre 2025, 22:01

Comenta

Rincón llora el crimen de María Victoria, una mujer «humilde, trabajadora y muy querida»

LEER LA NOTICIA

Descifran las pinturas de las cuevas del Rincón: un alfabeto neandertal para no perderse en su interior

LEER LA NOTICIA

Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja que no podía tener hijos por problemas de fertilidad

LEER LA NOTICIA

Un día en la recogida de la aceituna en Málaga: «Los olivos son como el agua, sin ellos no hay vida»

LEER LA NOTICIA

Mijas corona a los nuevos reyes del parkour español

LEER LA NOTICIA

Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido

LEER LA NOTICIA

Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos

LEER LA NOTICIA

La ONCE deja en Estepona un 'Sueldazo' de 2.000 euros al mes durante 10 años

LEER LA NOTICIA

Empieza el plazo para optar a 253 VPO con alquileres de unos 400 euros mensuales en Málaga

LEER LA NOTICIA

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  2. 2 El crimen de Rincón: el detenido acabó con la vida de su exmujer a puñaladas
  3. 3 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja que no podía tener hijos por problemas de fertilidad
  4. 4

    Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos
  5. 5 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  6. 6 Giro del tiempo en Andalucía: un nuevo frente dejará lluvias y avisos por fuerte viento y olas
  7. 7 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?
  8. 8 Empieza el plazo para optar a 253 VPO con alquileres de unos 400 euros mensuales en Málaga
  9. 9 Detenido por matar a su expareja, de 60 años, en una casa de Rincón de la Victoria
  10. 10 Rincón llora el crimen de María Victoria, una mujer «humilde, trabajadora y muy querida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?