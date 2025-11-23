Empieza el plazo para optar a 253 VPO con alquileres de unos 400 euros mensuales en Málaga

El Ayuntamiento de Málaga pone en marcha una nueva oferta de VPO en alquiler para la que se esperan miles de aspirantes. A las doce ... de la noche de este domingo empieza el plazo para recabar solicitudes de participación en el sorteo de un total de 253 viviendas protegidas, repartidas en dos promociones, que construye la Sociedad Municipal de Viviendas en los suelos urbanizados al oeste de la ampliación del campus de Teatinos. El precio medio de los alquileres de estos pisos rondará los 400 euros mensuales.

Desde hace unos días, el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) tiene colgada en su página web las condiciones para aspirar a estas viviendas, y a las 0.00 horas de este lunes se abre el periodo de recepción de documentación de las personas interesadas, un plazo que estará abierto hasta las 23.59 horas del 17 de diciembre. Las solicitudes tiene que presentarse por sede electrónica municipal, con certificado digital, en los enlaces que se ofrecen en la página web del IMV.

Uno de los proyectos está compuesto por 113 viviendas de las que 45 serán de dos dormitorios, y 68 de tres dormitorios. En el caso de las de dos dormitorios, los alquileres serán de 384,25 euros al mes más gastos de comunidad, incluidos garaje y trastero. Y, para las de tres dormitorios, las cuotas suben a 404,76 euros mensuales más gastos de comunidad (462,82 euros en el caso de que sea una de las tres viviendas adaptadas que incluye la promoción).

Los requisitos básicos para poder optar a estos pisos son no tener vivienda en propiedad ni derecho de uso y disfrute sobre una, estar empadronado en Málaga con un año de antigüedad y, al menos, tener presentada solicitud de inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida.

Además, también hay que cumplir unos requisitos en cuanto a ingresos salariales por unidad familiar o de convivencia. Para las 45 viviendas de dos dormitorios, tiene que ser entre 15.500 euros anuales como mínimo y 32.300 euros anuales como máximo. Para las de tres dormitorios, 16.500 euros anuales de mínimo y 45.200 euros anuales como máximo. Y para las tres viviendas adaptadas de tres dormitorios, entre 18.500 euros anuales como mínimo y 45.200 euros anuales como máximo.

Ampliar Proyecto de 140 VPO que incluye viviendas de uno, dos y tres dormitorios. Sur

Por otra parte, en el caso de la otra promoción, de 140 viviendas, hay 17 de un dormitorio (de las que seis son adaptadas para personas con movilidad reducida), 48 de dos dormitorios y 75 de tres dormitorios. Las de un dormitorio tendrán un alquiler de 365,66 euros al mes más gastos de comunidad; las de dos, 382,98 euros al mes; y las de tres, 459,37 euros mensuales, incluido garaje y trastero.

En este caso, también hay límites de ingresos salariales para poder optar a estos pisos. Para las 17 de un dormitorio, tienen que estar comprendidos entre 15.000 euros anuales como mínimo y 24.400 euros anuales de máximo. Para las de dos dormitorios, tienen que estar entre 15.500 euros anuales de mínimo y 45.200 euros anuales de máximo. Y, para las de tres dormitorios, 18.500 euros anuales como mínimo y 45.200 euros anuales como máximo.

En cualquier caso, convertirse en adjudicatario de estas viviendas sigue siendo una lotería, por la elevada demanda ante la actual crisis del acceso a la vivienda. La convocatoria anterior para una promoción de 84 pisos municipales de alquiler en esta misma zona (con unos límites salariales más bajos, al tratarse de viviendas destinadas a familias con un menor nivel económico) recabó un total de 5.257 solicitudes, 62 por piso.

Con todo, el Ayuntamiento de la capital es la administración que, con diferencia, está impulsando más vivienda protegida en este momento de crisis habitacional. El concejal de Vivienda, Francisco Pomares, ha destacado que, desde 2023, el Consistorio ha puesto en marcha proyectos que suman más de mil pisos protegidos al año. No obstante, buena parte de estos proyectos dependen de que sean asumidos por promotores privados, como sucede con las más de mil VPO previstas en suelos dotaciones que van a salir a concurso.