Aspecto de las obras de una de las promociones de VPO en alquiler, en este caso, de 113 pisos. Sur

Empieza el plazo para optar a 253 VPO con alquileres de unos 400 euros mensuales en Málaga

El Ayuntamiento abre hasta el día 17 de diciembre el periodo de recepción de solicitudes para entrar en el sorteo de los pisos al oeste de la Universidad

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:05

El Ayuntamiento de Málaga pone en marcha una nueva oferta de VPO en alquiler para la que se esperan miles de aspirantes. A las doce ... de la noche de este domingo empieza el plazo para recabar solicitudes de participación en el sorteo de un total de 253 viviendas protegidas, repartidas en dos promociones, que construye la Sociedad Municipal de Viviendas en los suelos urbanizados al oeste de la ampliación del campus de Teatinos. El precio medio de los alquileres de estos pisos rondará los 400 euros mensuales.

