Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Todos los medallistas de las distintas categorías, posando juntos al cierre del evento

Ver 151 fotos
Todos los medallistas de las distintas categorías, posando juntos al cierre del evento JOSELE
Parkour

Mijas corona a los nuevos reyes del parkour español

Marta Gutiérrez y Mario Gil se llevan los títulos a los atletas más completos del país, mientras que el oro absoluto en Speed fue para Héctor Martínez y en Freestyle, para Eduardo Oliva, con récord de la competición incluído

Marina Rivas

Marina Rivas

Domingo, 23 de noviembre 2025, 19:41

Comenta

Bajo un sol radiante y un multitudinario público entregado, se cerró el telón de un Campeonato de España de Parkour para el recuerdo. Mijas coronó ... ayer a sus nuevos campeones nacionales en las modalidades de 'Speed' (circuito de obstáculos que deben completar en el menor tiempo posible) y 'Freestyle' (prueba en la que reina la creatividad de los participantes). Un evento que contó con la participación de alrededor de 200 atletas de todo el país y que, dado el éxito entre deportistas y aficionados en la grada, logró consagrarse como la disciplina en auge en la que se ha convertido a día de hoy.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  2. 2 El crimen de Rincón: el detenido acabó con la vida de su exmujer a puñaladas
  3. 3

    Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos
  4. 4 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja que no podía tener hijos por problemas de fertilidad
  5. 5 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  6. 6 Giro del tiempo en Andalucía: un nuevo frente dejará lluvias y avisos por fuerte viento y olas
  7. 7 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?
  8. 8 Empieza el plazo para optar a 253 VPO con alquileres de unos 400 euros mensuales en Málaga
  9. 9 Detenido por matar a su expareja, de 60 años, en una casa de Rincón de la Victoria
  10. 10 Detienen a un taxista por arrastrar a un cliente que se agarró a la puerta para que no se llevara su maleta en Fuengirola

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Mijas corona a los nuevos reyes del parkour español