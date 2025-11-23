Mijas corona a los nuevos reyes del parkour español

Bajo un sol radiante y un multitudinario público entregado, se cerró el telón de un Campeonato de España de Parkour para el recuerdo. Mijas coronó ... ayer a sus nuevos campeones nacionales en las modalidades de 'Speed' (circuito de obstáculos que deben completar en el menor tiempo posible) y 'Freestyle' (prueba en la que reina la creatividad de los participantes). Un evento que contó con la participación de alrededor de 200 atletas de todo el país y que, dado el éxito entre deportistas y aficionados en la grada, logró consagrarse como la disciplina en auge en la que se ha convertido a día de hoy.

La jornada de este domingo comenzó con la última fase clasificatoria de los atletas absolutos masculinos, prueba que se aplazó la tarde-noche anterior por cuestiones climatológicas (la humedad, principalmente). Y concluida esta fase, empezaron a desarrollarse las finales, desde la categoría infantil hasta las absolutas. El 'freestyle' dio el pistoletazo de salida y regaló grandes momentos al público, especialmente con la llegada de los atletas de élite, que deslumbraron con sus increíbles piruetas haciendo uso del mismo circuito de 'speed'. Al cierre de la prueba, la reina logró revalidar su corona, haciendo alarde de su dinamismo y complejidad técnica y cerrando la puerta a cualquier otra rival. La internacional granadina Marta Gutiérrez se colgó el oro con solvencia, con 20.80 puntos. La plata se la llevó Maya Candedo (17.30) y el bronce fue para Alicia García (16.10).

JOSELE

En la categoría masculina, pese al nivel de los competidores, lo cierto es que hubo un nombre que despuntó con creces y demostró por qué representa a España por todo el mundo. Hablamos del también granadino Eduardo Oliva, que firmó nada menos que un nuevo récord de puntuación en el Campeonato de España, al conseguir 28 puntos por su impecable 'show'. Aunque la segunda mejor nota, con un espectacular 27.50 y un destacado doble mortal fue para el chileno Kevin Cornejo, éste no subió al podio nacional (sí fue campeón del Open). Así, la plata fue para Alberto Aguilera (22.90) y el bronce, para Mario Gil (21.90). Los tres únicos que sobrepasaron los 21 puntos.

Competencia feroz en el Speed

Tras una breve pausa y sin dejar de acumularse público en la expectante grada malagueña, llegó el momento más dinámico de la jornada con la disputa de las series de 'Speed'. Las categorías inferiores deslumbraron con su potencial, dejando claro el nivel de la cantera española. Pero de nuevo, con la llegada de los atletas absolutos, llegó el momento cúlmen. La participación femenina fue más reducida a causa de varias bajas de última hora, sin embargo, hubo un duelo de infarto entre las dos grandes favoritas al título: Marta Gutiérrez y Alicia García.

Y lo consiguió, la granadina, más decidida, paró el crono en 24.73 segundos y logró el doblete de oro que la llevó a coronarse, al cierre del campeonato, también como la 'All Around', o lo que es lo mismo, el título que se le otorga a la atleta más completa del torneo sumando ambas disciplinas. «Estoy super contenta, hay mucho esfuerzo detrás de esto, estoy muy contenta de que se refleje. Siempre que hay esfuerzo, hay recompensa. Cada vez hay más chicas que participan y va subiendo el nivel. Me voy muy contenta, también con el público, que ha estado muy participativo», valoró la medallista internacional.

JOSELE

En la competición masculina, la rivalidad fue feroz. Para muestra, los tiempos que marcaron los deportistas. Del primero al séptimo clasificado, apenas hubo un segundo y medio de diferencia. Es más, el podio se decidió por décimas. Y el más rápido del país acabó siendo el favorito, el internacional valenciano Héctor Martínez, que con esta ya son tres las coronas nacionales que acumula en su palmarés. Logró el oro al firmar un espectacular tiempo de 18.58 segundos. Le siguió muy de cerca Mario Gil (18.66) y cerró el podio Eneko Fernández (18.78). Este doble metal para el valenciano Mario Gil le impulsó a convertirse en el atleta más completo del evento, y por tanto, a llevarse el 'All Around'.

«Al estar los niveles tan parejos, este año yo he logrado ganar este título, pero el próximo podría ser cualquier otro. El 'speed' a estado especialmente ajustado. Esto lo he conseguido a base de trabajo, progreso y dedicación. Estoy muy agradecido al apoyo del público», valoró Gil. En la ceremonia de premiación estuvieron presentes: el presidente de la Federación Española de Gimnasia, Jesús Carballo; la alcaldesa de Mijas, Ana Carmen Mata; la edil de Deportes, Mari Francis Alarcón y el directivo de la RFEG, Ángel Villa.

Asimismo, cabe destacar a los campeones del resto de categorías inferiores. En Speed infantil ganaron Alejandra Ruiz y Toren Linahl; en Speed juvenil, David López; en Speed júnior, José Carlos Lucas; el Freestyle infantil repitió Alejandra Ruiz y en la categoría masculina, Jan Sánchez; en Freestyle juvenil, Alejandro Bailón y en Freestyle júnior, Marcos Suárez.