Imagen de archivo de un recién nacido en un hospital. SUR

Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja que no podía tener hijos por problemas de fertilidad

Una investigación de la Policía Nacional descubre un acuerdo ilegal al que había accedido la madre biológica a cambio de una retribución económica

Matías Stuber

Matías Stuber

Domingo, 23 de noviembre 2025, 12:58

Comenta

Ponerle precio a un recién nacido. Un acto deshumanizante perpetrado por una madre biológica y una pareja que no ha podido cumplir su deseo de ... tener un niño por problemas de infertilidad. La Policía Nacional ha impedido en Málaga la venta de un bebé por 3.000 euros gracias a una investigación que permitió destapar este acto penal y que ha permitido que el recién nacido se encuentre ahora en una situación segura, en custodia de una familia de acogida temporal. La Junta de Andalucía ha informado este domingo sobre este hecho en un comunicado en el que se revela la actuación realizada por de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía (UPA), con sede en Málaga, en colaboración con el Servicio de Protección al Menor de la Junta de Andalucía.

