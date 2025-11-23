Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos A partir de la menopausia, el riesgo de sufrir enfermedades coronarias, entre ellas ataques al corazón, se iguala en varones y féminas

Las mujeres también sufren infartos, aunque con frecuencia sus síntomas se manifiestan de manera diferente o menos típica que en los hombres, lo que dificulta su reconocimiento. Por eso es importante conocerlos y saber actuar ante ellos. «Las mujeres a menudo presentan síntomas menos típicos o enmascarados, lo que puede influir en el diagnóstico y manejo retrasando el tratamiento» ante un infarto, explica el jefe de Cardiología Clínica del Hospital Vithas Xanit Internacional, Fernando Cabrera.

Ello crea numerosos problemas para ellas: «Las mujeres con infarto a menudo muestras retrasos más largos en el diagnóstico, la terapia de reperfusión, un mayor riesgo de complicaciones y peor pronóstico», aclara. Esta es la técnica que ayuda a destapar la arteria bloqueada y salvar el músculo cardíaco antes de que muera por falta de riego sanguíneo.

El peor pronóstico, indica, se asocia, entre otros factores, «a su perfil de riesgo más alto, con mayor edad y más comorbilidades. Se les prescribe rehabilitación cardiaca con menos frecuencia después de un infarto y es particularmente poco probable que participen en programas de rehabilitación cardiaca», añade el doctor Cabrera.

Todos los síntomas de infarto en las mujeres Los clásicos, que también afectan a hombres Dolor de cuello, mándíbula o espalda Dolor en ambos brazos en el caso de la mujer, aunque no siempre ocurre así Presión en el tórax (más frecuente en hombres, posible en mujeres) Más frecuentes en mujeres Mareos o desmayos Sudoración fría Malestar en espalda Sensación de ahogo y falta de aire Malestar en el pecho, abdomen (puede confundirse con indigestión) Naúseas o vómitos Todos ellos pueden ser: Graduales No siempre repentinos Acompañados de ansiedad

Paloma Rosado Rey es presidenta de la Asociación de Expacientes de la Unidad de Medicina intensiva del Clínico (EXPAUMI) y aclara: «Nosotras confundimos la sintomatología porque no hay tanta difusión. Podemos confundirlo, por ejemplo, con un dolor de estómago y tiende a acostarse la mujer, no tenemos presión en el pecho». Y, por otro lado, muchas veces en Atención Primaria los síntomas se confunden con estrés, malestar, «porque días antes no te encuentras bien», además de que antes de ir al hospital la mujer suele resolver los problemas caseros y va la afectada después a urgencias. «Habría que hacer pruebas más concretas también en el caso de la mujer», precisa.

Los síntomas clásicos son dolor torácico intenso o presión en el pecho (más frecuente en hombres, posible en mujeres) y dolor que se irradia a brazo izquierdo, cuello, mandíbula o espalda (en el caso de la mujer, el dolor puede irradiarse a ambos brazos, aunque no siempre sucede así). Y los síntomas atípicos o más frecuentes en mujeres son falta de aire o sensación de ahogo, fatiga extrema sin causa aparente, mareos o desmayos, náuseas o vómitos, sudoración fría, malestar general en el pecho, abdomen o espalda alta que puede confundirse con indigestión. Además, estos síntomas pueden ser graduales, no siempre repentinos, y se acompañan a menudo de ansiedad, sensación de muerte inminente o malestar general, recalca Ángel García Alcántara, médico especialista en cuidados intensivos.

«A lo largo de la historia, ha habido una menor inclusión de la mujer en los estudios clínicos de las enfermedades cardiovasculares. Afortunadamente, en la última década está cobrando importancia el estudio de la enfermedad cardiovascular en la mujer y, más concretamente, del síndrome coronario agudo en la mujer», explica.

La clave: el dolor opresivo en el pecho

El jefe de Servicio de Cardiología del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Juan José Gómez Doblas, aseguró en una entrevista SUR el pasado mes de septiembre que, en el varón, se trata de un dolor opresivo, «muy apretado en el pecho, como si alguien estuviera sentado encima tuya, que te aprieta el cuello o los brazos, y que podría ir a la espalda y que, sobre todo, se acompaña de sudoración, mal estado general, náuseas. Y, sin embargo, en la mujer esa no es la sintomatología típica, puede ser un poco diferente porque a veces la sensación no es tan opresiva, no se va tanto al cuello. Estos síntomas van a estar más relacionados con la dificultad respiratoria aguda». El dolor torácico clásico, por tanto, es más frecuente en hombres.

La diferencia en las manifestaciones clínicas y el desconocimiento de las mismas por parte de la población crean, explica el doctor García Alcántara, junto con el «despiste que provocan estos síntomas en el personal sanitario, una cadena de reacciones: la mujer no reconoce su sintomatología como dolor torácico isquémico, por lo que se retrasa el tiempo para acudir al hospital o solicitar ayuda. Además, al no reconocer la sintomatología como grave, antepone cuidados familiares o laborales a lo que está pasando. Una vez que acude a urgencias, dado que la entrevista clínica se hace más larga, el tiempo puerta del electrocardiograma se va aumentando», reseña. Eso, aclara Ángel García Alcántara, si se pide la prueba, porque en muchas ocasiones «no manifestará dolor torácico y, en otras ocasiones, al manifestar ansiedad o depresión, se le tratará este síntoma sin tener en cuenta que puede ser un síndrome coronario agudo».

No sólo son infartos

Que no se trata solo de un tema que ataña a los infartos lo deja claro el doctor Cabrera: «La mayor parte de las personas fallecidas en Andalucía en los últimos 20 años por insuficiencia cardiaca tenía edad avanzada; las muertes de mujeres por esta enfermedad son más del doble que las de varones, lo cual obedece a las edades más avanzadas que ellas alcanzan», y ahonda en los diferentes síntomas: «Existen diferencias notables en la susceptibilidad y los mecanismos fisiopatológicos del infarto entre hombres y mujeres, algunas de base biológica, pero otras debidas a factores ambientales, entre los cuales las condiciones específicas de género han ganado interés en los últimos años».

En 2024, murieron en la provincia de Málaga 157 hombres frente a 76 mujeres por infarto agudo de miocardio, mientras que por insuficiencia cardiaca perdieron la vida 163 mujeres frente a 101 hombres, según el Instituto Nacional de Estadística.

Juan José Gómez Doblas afirma que «el problema que es que las mujeres, hasta los 60 o 65 años, o hasta que están con la menopausia, están relativamente protegidas frente al varón, por eso tenemos la percepción de que la mujer no enferma, pero a partir de la menopausia se iguala el riesgo, incluso a veces es mayor, especialmente en la insuficiencia cardiaca, que tiene una mayor mortalidad».

Como su colega, recuerda que el hombre va más a rehabilitación cardíaca que las mujeres porque estas, «entre comillas, tienen menos tiempo porque son cuidadoras, tienen nietos, hijos, maridos, y problemas para poder acceder: eso sí que es un sesgo de género».

