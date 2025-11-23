Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un instante del minuto de silencio convocado esta mañana en Rincón de la Victoria.

Un instante del minuto de silencio convocado esta mañana en Rincón de la Victoria. Ñito Salas

Rincón llora el crimen de María Victoria, una mujer «humilde, trabajadora y muy querida»

Este domingo se ha guardado un emotivo minuto de silencio en memoria de la vecina, de 60 años, y en señal de repulsa contra la violencia machista

Irene Quirante

Irene Quirante

Domingo, 23 de noviembre 2025, 14:00

Comenta

Son días de luto y dolor en Rincón de la Victoria, de donde era la víctima del presunto crimen machista que ayer acabó con la ... vida de María Victoria, de 60 años. Una mujer «humilde, trabajadora y muy querida en el municipio», tal y como ha manifestado el alcalde rinconero, Francisco Salado. «Seguía atendiendo a su exmarido porque estaba en depresión», ha agregado el regidor en una abarrotada plaza Al-Ándalus, donde se ha guardado un emotivo minuto de silencio en memoria de la fallecida y en señal de repulsa contra la violencia de género.

Rincón llora el crimen de María Victoria, una mujer «humilde, trabajadora y muy querida»