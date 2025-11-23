Rincón llora el crimen de María Victoria, una mujer «humilde, trabajadora y muy querida»

Son días de luto y dolor en Rincón de la Victoria, de donde era la víctima del presunto crimen machista que ayer acabó con la ... vida de María Victoria, de 60 años. Una mujer «humilde, trabajadora y muy querida en el municipio», tal y como ha manifestado el alcalde rinconero, Francisco Salado. «Seguía atendiendo a su exmarido porque estaba en depresión», ha agregado el regidor en una abarrotada plaza Al-Ándalus, donde se ha guardado un emotivo minuto de silencio en memoria de la fallecida y en señal de repulsa contra la violencia de género.

La vida de María Victoria, como ha explicado Salado, ha estado tristemente marcada por varias desgracias: «Su hermano murió con 22 años en un accidente de tráfico, su padre murió hace poco y ella ha muerto de la mano de su marido, del que estaba en proceso de separación». Pese a ello, como ha señalado a los medios, quienes la conocieron siempre hablaban de ella como «una mujer muy buena».

En el acto, el alcalde ha reiterado la necesidad de seguir trabajando para que tanto las víctimas de la violencia machista como la sociedad denuncie esta lacra. «A ellas, les digo que sean valientes y den ese paso, porque hay medios para hacerles salir de esa vorágine, de esa prisión psicológica y de violencia física».

Salado ha querido mandar un mensaje de esperanza a estas mujeres, recordando que a través de los Ayuntamientos, de la Junta de Andalucía y de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se pueden poner medios a su disposición «para que puedan reiniciar su vida». No obstante, ha precisado que la lucha contra esta lacra es «de toda la sociedad». El municipio ha decretado tres días de luto.