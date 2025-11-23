La ONCE deja en Estepona un 'Sueldazo' de 2.000 euros al mes durante 10 años

El Cupón Fin de Semana de la ONCE ha dejado en la localidad malagueña de Estepona un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante ... 10 años, 240.000 euros en total, en el sorteo del sábado, 22 de noviembre.

La suerte la ha dado Francisco Jiménez, vendedor de la ONCE desde el año 2000. La noticia sorprendió a Jiménez por la mañana en su día libre, y le causó una alegría inmensa «esto sí son buenos días» decía pletórico. Natural de Cáceres, Jiménez llegó hace apenas dos años a Estepona, «donde ya he dejado motivos para caer bien» bromeaba el vendedor. «Estoy muy contento de poder haber ayudado tantísimo a alguien, es un sentimiento por el que agradezco tener este trabajo» dice Francisco «estoy deseando poder darle la enhorabuena» concluye.

El cupón del sábado, 22 de noviembre, tenía además motivo andaluz y estaba dedicado a la Agrupación Musical 'Linares 1875', y ha dejado 1 cupón premiado con 20.000 euros en Fernán-Núñez (Córdoba). El resto de sus premios han ido a parar a Navarra.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Y para el próximo martes, 25 de noviembre, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 10 millones de euros.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.