Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Francisco Jiménez, vendedor de la ONCE desde el año 2000 SUR

La ONCE deja en Estepona un 'Sueldazo' de 2.000 euros al mes durante 10 años

La suerte la ha dado Francisco Jiménez, vendedor de la ONCE desde el año 2000

SUR

Domingo, 23 de noviembre 2025, 10:36

Comenta

El Cupón Fin de Semana de la ONCE ha dejado en la localidad malagueña de Estepona un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante ... 10 años, 240.000 euros en total, en el sorteo del sábado, 22 de noviembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por matar a su expareja, de 60 años, en una casa de Rincón de la Victoria
  2. 2 Detienen a un taxista por arrastrar a un cliente que se agarró a la puerta para que no se llevara su maleta en Fuengirola
  3. 3 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga
  4. 4 La nueva tasa de basura oscilará entre los 96 y los 248 euros anuales para las viviendas
  5. 5 La advertencia de la Agencia de Protección de Datos sobre las balizas V16 obligatorias para los vehículos a partir de enero
  6. 6 El crimen de Rincón: se sospecha que el detenido intentó suicidarse tras matar a su exmujer
  7. 7 Una furgoneta envuelta en llamas complica el tráfico en la A-45 en Casabermeja
  8. 8

    Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos
  9. 9 Detenido un joven de 23 años en Ronda tras una alerta americana por tenencia de pornografía infantil
  10. 10 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La ONCE deja en Estepona un 'Sueldazo' de 2.000 euros al mes durante 10 años

La ONCE deja en Estepona un &#039;Sueldazo&#039; de 2.000 euros al mes durante 10 años