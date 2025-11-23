Muere atropellado un hombre de 44 años en Málaga
Ocurrió a la 1,15 horas de la madrugada, cuando un testigo alertó al 112 de lo ocurrido en la calle Rotonda de Suárez, en Bailén-Miraflores
EP
Málaga
Domingo, 23 de noviembre 2025, 09:41
Un hombre de 44 años de edad ha fallecido en la madrugada de este domingo tras ser atropellado por un coche en un calle de ... Málaga capital, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota.
El suceso se produjo a la 1,15 horas de la noche, cuando un testigo alertó al Teléfono de Emergencias 112 de un atropello a un peatón en la calle Rotonda de Suárez, en Bailén-Miraflores. Según detallaba el particular, el hombre quedó tumbado en la acera tras el golpe «gravemente» herido.
Desde el centro coordinador se activó a Policía Local y Nacional, así como a los servicios sanitarios del 061, que no pudieron hacer nada por salvar la vida del peatón, un hombre de 44 años de edad que falleció en el mismo lugar del accidente.
