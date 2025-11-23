Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Muere atropellado un hombre de 44 años en Málaga

Ocurrió a la 1,15 horas de la madrugada, cuando un testigo alertó al 112 de lo ocurrido en la calle Rotonda de Suárez, en Bailén-Miraflores

EP

Málaga

Domingo, 23 de noviembre 2025, 09:41

Un hombre de 44 años de edad ha fallecido en la madrugada de este domingo tras ser atropellado por un coche en un calle de ... Málaga capital, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota.

Muere atropellado un hombre de 44 años en Málaga