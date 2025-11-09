Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del domingo, 09 de noviembre de 2025

SUR

Domingo, 9 de noviembre 2025, 21:44

Comenta

SUR.es al instante: resumen de las principales noticias de hoy.

'Menas-Erasmus': padres marroquíes viajan a Málaga para dejar a sus hijos y beneficiarse de la acogida de menores

LEER LA NOTICIA

Miles de personas recorren el Centro de Málaga en defensa de la sanidad pública

LEER LA NOTICIA

Susto en Algarrobo-Costa por un aparatoso incendio en la terraza de una vivienda

LEER LA NOTICIA

Siete heridos tras chocar dos coches en la A- 7052 a su paso por Cártama

LEER LA NOTICIA

Cuatro años y medio de cárcel por robar en seis tiendas de Málaga cuando estaban cerradas

LEER LA NOTICIA

Investigadores malagueños identifican dos moléculas que controlan la regeneración celular del corazón

LEER LA NOTICIA

La explicación del VAR al gol anulado al Málaga a Jauregi

LEER LA NOTICIA

Geens, rey masculino de medio Ironman en Marbella

LEER LA NOTICIA

El colegio infantil diocesano Virgen del Carmen echa el cierre en Huelin

LEER LA NOTICIA

Paso clave para impulsar 964 viviendas, de las que 386 serían VPO, junto al parque natural y la Cueva de Nerja

LEER LA NOTICIA

