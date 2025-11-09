Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Geens, emocionado tras rebasar la línea de meta. Josele
Triatlón

Geens, rey masculino de medio Ironman en Marbella

El belga, campeón el año pasado en Nueva Zelanda, revalida su corona mundial en la Costa del Sol en un final de infarto

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Domingo, 9 de noviembre 2025, 16:32

Comenta

Este domingo, turno para ellos en el Mundial de Ironman 70.3, que tiene a Marbella de escenario. El día fue soleado, de calor, parecido ... a la jornada del sábado, en la que se coronó la británica Lucy Charles-Barclay. En la categoría masculina venció el belga Jelle Geens, que superó un final de infartó para revalidar título mundial. Ya fue campeón de medio Ironman (el 70.3) el año pasado en Taupo (Nueva Zelanda) y reafirmó su gran estado de forma campeonando también en la Costa del Sol.

