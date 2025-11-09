Geens, rey masculino de medio Ironman en Marbella

Este domingo, turno para ellos en el Mundial de Ironman 70.3, que tiene a Marbella de escenario. El día fue soleado, de calor, parecido ... a la jornada del sábado, en la que se coronó la británica Lucy Charles-Barclay. En la categoría masculina venció el belga Jelle Geens, que superó un final de infartó para revalidar título mundial. Ya fue campeón de medio Ironman (el 70.3) el año pasado en Taupo (Nueva Zelanda) y reafirmó su gran estado de forma campeonando también en la Costa del Sol.

La masculina dejó más sorpresas a lo largo de la prueba. Alessio Crocciani fue el mejor en el primer segmento, el de natación, del que salió con una ventaja de 28 segundos sobre el segundo, pero una pésima transición le hizo perder casi toda la ventaja cuando tocaba subirse a la bicicleta. Casi medio centenar de triatletas encaraban en grupo la subida al Puerto de Ojén, en cabeza, aunque Schomburg y Riddle empezaron a romper el grupo. Le siguieron seis más y ocho de ellos, con Geens en la pomada, consiguieron llegar arriba los primeros.

Nueve hombres llegaron juntos al comienzo del último segmento, el de la carrera a pie. Geens, que se dejó casi 20 segundos en una T2 algo lenta, apretó para llegar a la cabeza de la carrera. El ritmo que impusieron Geens y Blummenfelt les valió para quedar solos, mano a mano, con kilómetros aún por delante. Y así fue hasta llegar al sprint final, que se decidió por escasos tres segundos. Geens (3h42:52). Le siguieron los noruegos Krstian Blummenfelt (3h42:55) y Casper Stornes (3h43:52).

Así, la prueba de los hombres culmina un fantástico fin de semana triatlético en Marbella, que reunió a los mejores del mundo de la categoría para vérselas por la corona más importante del Ironman 70.3, que consta de 1,9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y una media maratón para terminar: 21 kilómetros de carrera a pie. Un exigente trazado que congregó a los profesionales, a paratriatletas y a grupos de edad. Así, más 6.000 deportistas (6.300, para ser más exactos) disfrutaron de la disciplina y de una animación fantástica en Marbella y Puerto Banús.