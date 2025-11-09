Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista panorámica del Barranco de La Coladilla de Nerja. E. CABEZAS

Paso clave para impulsar 964 viviendas, de las que 386 serían VPO, junto al parque natural y la Cueva de Nerja

El gobierno del PP en el Ayuntamiento desestima en el pleno las alegaciones de IU y ecologistas al proyecto de la promotora GI Investments S. L., que prevé invertir 87 millones en unos terrenos en el Barranco de La Coladilla

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:04

Comenta

El desarrollo urbanístico del Barranco de La Coladilla está previsto en el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Nerja, aprobado en el año ... 2000. Sin embargo, a pesar de que el Ayuntamiento vendió los terrenos en 2003 por 15,2 millones de euros a una promotora inmobiliaria, la Junta de Andalucía bloqueó la ejecución de un campo de golf, hoteles y mil viviendas en este entorno con el Plan de Ordenación Territorial de la Axarquía (POTAX) de 2006. Una larga batalla judicial terminó en 2014 con una sentencia del Tribunal Supremo que dio la razón al Consistorio, gobernado entonces, también como ahora, por el PP con mayoría absoluta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Que el Bosque de Cobre no te impida disfrutar de sus pueblos: se han llenado de arte y colores
  2. 2 Cuenta atrás para adaptarse a Verifactu, el Gran Hermano de las facturas: ¿qué impacto tendrá en pymes y autónomos de Málaga?
  3. 3 Muere en la cárcel el detenido por el último crimen machista en Málaga a los 84 años
  4. 4 Cae íntegro en Málaga el segundo premio del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de este sábado
  5. 5 Colas en la N-340 en la zona este de Málaga por el reasfaltado: los alcaldes exigen que se haga por las noches
  6. 6 El polvorín de la cárcel de Alhaurín de la Torre: se desata una batalla campal entre dos grupos por el control del módulo
  7. 7 Alertan de la presencia de listeria en un lote de chóped distribuido en Andalucía y vendido en un conocido supermercado
  8. 8 Higuerón compra el Marbella Golf y se alía con Hilton para abrir un Waldorf Astoria
  9. 9 ¿Has recibido este correo con la factura de la luz? No la descargues: contiene un archivo malicioso
  10. 10 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Paso clave para impulsar 964 viviendas, de las que 386 serían VPO, junto al parque natural y la Cueva de Nerja

Paso clave para impulsar 964 viviendas, de las que 386 serían VPO, junto al parque natural y la Cueva de Nerja