Paso clave para impulsar 964 viviendas, de las que 386 serían VPO, junto al parque natural y la Cueva de Nerja

El desarrollo urbanístico del Barranco de La Coladilla está previsto en el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Nerja, aprobado en el año ... 2000. Sin embargo, a pesar de que el Ayuntamiento vendió los terrenos en 2003 por 15,2 millones de euros a una promotora inmobiliaria, la Junta de Andalucía bloqueó la ejecución de un campo de golf, hoteles y mil viviendas en este entorno con el Plan de Ordenación Territorial de la Axarquía (POTAX) de 2006. Una larga batalla judicial terminó en 2014 con una sentencia del Tribunal Supremo que dio la razón al Consistorio, gobernado entonces, también como ahora, por el PP con mayoría absoluta.

Casi once años después de aquella victoria judicial y tras distintas vicisitudes técnicas, políticas y administrativas, la actuación, aunque con modificaciones sustanciales, volvió a reactivarse en los despachos a principios de 2025. Eso sí, se reduce a la mitad la superficie de actuación urbanística, suprimiéndose el proyecto del campo de golf y las plazas hoteleras, y se proyectan únicamente viviendas, suelos de equipamientos, infraestructuras viarias y áreas libres. En concreto, serían 964 nuevos inmuebles, de los que 386 serían de protección oficial (VPO). Además se reservan suelos para equipamientos sociales, docentes y deportivos, viarios, puentes y sistemas de áreas libres.

El pasado mes de febrero la Junta de Gobierno Local aprobó el proyecto, tras lo que se abrió un periodo de información pública para la presentación de alegaciones. El grupo municipal de Podemos Izquierda Unida con Nerja y los ecologistas del Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA-Ecologistas en Acción) así lo hicieron. Tras su análisis por parte de los técnicos municipales en estos últimos meses, el equipo de gobierno del PP, con mayoría absoluta, desestimó estas alegaciones en el último pleno, celebrado el pasado 30 de octubre, y dio vía libre a que prosiga la tramitación burocrática del proyecto de delimitación urbanística, con la elaboración de los correspondientes informes sectoriales de los distintos departamentos de otras administraciones públicas, como la Junta de Andalucía.

El asunto salió adelante con el único voto a favor de los populares y el rechazo del PSOE y la edil de IU, Ángela Aponte. En la última edición de la prueba deportiva Almijara Trail varios militantes de la formación de izquierdas llevaron a cabo una acción de protesta en el Barranco de La Coladilla, al paso de los corredores, entre los que estaba el alcalde nerjeño, José Alberto Armijo (PP).

Tal y como puede verse en un vídeo difundido en las redes sociales por IU, cuando pasa junto a la pancarta, el regidor les dice: «Os habéis pasado con los edificios». Uno de los participantes, el que fuera portavoz municipal entre 2011 y 2015, Telesforo Romero, le responde: «Se ha pasado usted caballero, leáse la documentación, haber si leemos lo que firmamos».

En el debate plenario tomó la palabra el concejal de Urbanismo, Alberto Tomé (PP), quien aseguró que el proyecto ha contado con todos los informes favorables en su aprobación inicial y definitiva. Tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y la petición a la la Delegación de Ordenación del Territorio del correspondiente informe se recibieron 16 alegaciones al documento, que han sido respondidas por el técnico redactor. El edil nerjeño apuntó que el PGOU se aprobó por unanimidad y que la Junta autorizó la venta de la parcela. «No toca vías pecuarias ni el parque natural, se plantea una actuación en menos de la mitad de la superficie, donde no hay afecciones medioambientales, encima del antiguo vertedero», expresó.

«Estamos iniciando un camino, tendrá que tener sus estudios de impacto ambiental, declaraciones, tendrá que ir a todas las consejerías y delegaciones, a Cultura, Patrimonio, la Cueva, el parque natural...», expresó sobre el camino burocrático que aún le queda para que se pueda ejecutar. «Para mantener los valores ambientales, tenemos que andar y luego correr, pretendemos correr sin llegar a andar, es una buena propuesta», apostilló.

Sobre las críticas de la oposición de izquierdas, Tomé apuntó que «indiscutiblemente vamos a estar vigilantes, nosotros y todas las administraciones, tendrá que pasar por todas las administraciones». «Estamos trabajando en todos los sectores y esperamos tener más suelo más pronto que tarde, es lo que toca, una actuación de gestión urbanística, si queremos compatibilizar el respeto medioambiental», apuntó el edil de Urbanismo, quien citó que GENA, en sus alegaciones, no rechaza de plano el proyecto. Por su parte, el alcalde nerjeño advirtió que el arquitecto municipal se adhiere al informe de las alegaciones elaborado por el equipo redactor.

Por su parte, la portavoz de IU, Ángela Aponte, consideró que las alegaciones «no pueden ser respondidas por el promotor, como ha ocurrido». «La ley LISTA no respalda estos proyectos, que insisten en más cemento, más presión de los usos hídricos, más coches privados y es una amenaza a la Cueva de Nerja como Patrimonio de la Unesco, sin estudios claros de impacto sobre la Cueva de Nerja», consideró Aponte, quien destacó que «va a transformarse el PGOU».

Por su parte, la portavoz del PSOE, Patricia Gutiérrez, entendió que este proyecto «no es compatible con el turismo sostenible» y criticó ue haya sido el equipo redactor el que responda a las alegaciones. «Es un macroproyecto muy utópico, alejado de la Nerja habitable, no sabemos lo accesible que será», añadió. «Estamos para advertirle de los peligros que tiene este expediente, por su proximidad a la Cueva y al parque natural, habiendo otros sectores que pueden desarrollarse más próximos al casco urbano», apostilló.

Los suelos de uso públicos (general y local) suman el 49% del total de los terrenos a desarrollar, con 227.972 metros cuadrados, mientras que los usos lucrativos alcanzan el 51%, con 236.517 metros cuadrados. Para poner en marcha la maquinaria burocrática, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento nerjeño acordó el pasado 7 de febrero aprobar inicialmente y someter a información pública el expediente denominado 'Propuesta de delimitación para actuación de transformación urbanística en el entorno del Barranco de la Coladilla'.

Los terrenos totales donde se actuaría ocupan 464.489,73 metros cuadrados de suelos al norte de la Cueva de Nerja y limítrofes con el parque natural de las Sierras Tejeda, Almijara y Alhama. La finca municipal que se vendió por casi 15,2 millones de euros en 2004 tenía más de un millón de metros cuadrados. El Barranco de la Coladilla da acceso al paraje del Pinarillo, un área recreativa municipal desde la que parten numerosas rutas que permiten, no sin un gran esfuerzo, alcanzar las cimas más elevadas del espacio protegido que comparten las provincias de Málaga y Granada.

Los suelos en cuestión albergan un enorme pinar de repoblación, con más de medio siglo de vida, así como varios carriles y senderos. Se trata de un valle de origen glaciar y periglaciar, según apuntan expertos como el geólogo malagueño Miguel Bueno. En 2014 este especialista inició una recogida de firmas a través de internet en contra del proyecto de desarrollo urbanístico del Barranco de la Coladilla, que recopiló casi 1.600 adhesiones. En una parte de este entorno se ubicó hasta mediados de los años ochenta el antiguo vertedero de residuos de Nerja, que fue restaurado.

El documento técnico, elaborado por el estudio del arquitecto malagueño José Seguí, a petición de los dueños de los suelos, la sociedad GI Investments S. L. presenta una propuesta de delimitación para la transformación urbanística de este entorno, con «criterios de sostenibilidad y la distribución de espacios verdes en la planificación», para el desarrollo de las mencionadas 964 viviendas, de las que 386 serían de protección oficial (VPO). El índice de edificabilidad máxima que se contempla es de 0,151 metros cuadrados de techo por cada metro cuadrado de suelo, con una densidad máxima establecida en 20,75 viviendas por hectárea.

La delimitación propuesta por el equipo de José Seguí menciona el desarrollo de un complejo residencial, «cuidando el entorno natural y cumpliendo con los criterios de sostenibilidad establecidos en el PGOU». Según el estudio de arquitectura que ha elaborado el documento técnico, «se excluyen en todo caso los terrenos protegidos por el parque natural». «Además, se ha previsto que los espacios verdes y sistemas generales de infraestructura se ubiquen en áreas que no afecten al espacio protegido, respetando así el entorno», apostillan en el documento.

Ambas márgenes del Barranco de la Coladilla se encontrarían unidas por un puente peatonal, «de forma que la actuación de conexión no provoque grandes modificaciones en el propio Barranco». «Esta ordenación orientativa cumple con todos los estándares mínimos de equipamientos, vivienda protegida, aparcamientos públicos, zonas verdes locales y sistemas generales, reequipando incluso las urbanizaciones colindantes», añaden en el estudio técnico.

Respecto al BIC de la Cueva de Nerja, la actuación proyectada de transformación urbanística sí incluye parcialmente su afectación a la zona arqueológica de la gruta, al mencionar que la parcela integra el sector de suelo urbanizable SUNP RDT. Eso sí, se establece una línea de no edificación y la delimitación del entorno del BIC «para proteger su integridad», puntualizan en el documento. Eso sí, los promotores admiten que la propuesta de urbanización «debe atender criterios de sostenibilidad y cuidar el entorno natural, teniendo en cuenta la importancia patrimonial de la Cueva de Nerja».

La inversión estimada para la transformación urbanística del Barranco de la Coladilla ronda los 19,2 millones. El desglose que se recoge en el documento es de 9,7 millones para la ejecución material de las infraestructuras principales y viales, y 6,2 para las conexiones de los suministros. Los plazos estimados para la ordenación y ejecución de la actuación fijan un periodo aún de siete años de trámites para la total ejecución de la ordenación proyectada. A partir de ahí, la ejecución duraría otros cinco años, de manera que el horizonte para que el proyecto inmobiliario fuese una realidad supera la década.

El estudio sostiene que, según los valores medios estimativos de la construcción de 2024 del Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, el valor de construcción de las viviendas plurifamiliares aisladas es de 964 euros por metro cuadrado. Al multiplicar este valor por la edificabilidad lucrativa aproximada de 63.329,16 metros de techo edificable, el resultado son 61.049.310,24 euros. Si se suman otros gastos, esta cifra se eleva a casi 68 millones. Por tanto, la inversión total prevista ronda los 87,2 millones de euros. Respecto al valor de venta serían 113 millones, por lo que el beneficio, tras restar todos los gastos, estaría en torno a los 11,1 millones para los promotores.