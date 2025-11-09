Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Investigadores malagueños identifican dos moléculas que controlan la regeneración celular del corazón

El estudio plantea posibles aplicaciones futuras en medicina regenerativa

Europa Press

Domingo, 9 de noviembre 2025, 12:37

Comenta

Un equipo de investigación de las universidades de Jaén, Málaga y Granada, la Fundación Medina de Granada, el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares y el ... Centro de investigación Biomédica en Red de Enfermedades Cardiovasculares ha identificado, en un estudio con líneas celulares y ratones, que dos moléculas están implicadas en la formación del epicardio, una capa que cubre el corazón, esencial para su desarrollo embrionario. Con los resultados, han dibujado un mapa molecular mucho más detallado que el actual, ya que muestra no solo qué genes participan, sino también cómo se comunican entre sí los distintos niveles de regulación.

