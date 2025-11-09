Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Jauregi celebra un gol, que suponía el 2-1, y que fue anulado por un fuera de juego previo. MARILÚ BÁEZ

La explicación del VAR al gol anulado al Málaga a Jauregi

El posible 2-1 ante el Córdoba, en el minuto 73, se invalidó porque se interpreta que Rafa, en fuera de juego, interfiere en el pase forzado de Carlos Isaac que acaba en Jauregi antes de marcar

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Domingo, 9 de noviembre 2025, 09:09

Comenta

El Málaga pudo haber cobrado ventaja de 2-1 ante el Córdoba antes en el partido de este sábado (que acabó con 2-2), después ... de que se anulara un gol a Jauregi logrado en el minuto 73. Fueron casi ocho minutos de deliberación, lo que de alguna forma recordó al periodo tan extenso necesitado hace una semana, en Castalia, para determinar un penalti a favor del equipo, aprovechado entonces por el mismo jugador.

