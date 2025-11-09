La explicación del VAR al gol anulado al Málaga a Jauregi

El Málaga pudo haber cobrado ventaja de 2-1 ante el Córdoba antes en el partido de este sábado (que acabó con 2-2), después ... de que se anulara un gol a Jauregi logrado en el minuto 73. Fueron casi ocho minutos de deliberación, lo que de alguna forma recordó al periodo tan extenso necesitado hace una semana, en Castalia, para determinar un penalti a favor del equipo, aprovechado entonces por el mismo jugador.

La decisión final fue la de pitar fuera de juego en una cuestión de interpretación, que fue lo que llevó al árbitro de campo, Orellana Cid, a acercarse al monitor del VAR. De tratarse de un mero 'offside' por posición adelantada, sin necesidad de analizar algún detalle más, no habría precisado de la participación del colegiado principal en la deliberación, y se habría comunicado de forma unilateral desde la sala VOR.

«Manu, te recomiendo una revisión para que valores un posible fuera de juego por una situación forzada del jugador del Córdoba», le informa el árbitro VAR, Milla Alvéndiz, a su paisano. «Mira, ese es el punto de contacto del jugador 21 del Málaga», añade en relación a Niño, que toca hacia Rafa, ligerísimamente adelantado.

El problema es que el balón no le llega a Rafa nunca, porque Carlos Isaac, enmedio y forzado por Rafa toca casi sin querer y da el pase de gol a Jauregi. «Entendemos que el jugador número 22 (Isaac) hace una situación forzada, que se encuentra el balón en poco espacio de tiempo y es el que cambia la trayectoria», añade Milla Alvéndiz.

«Para mí también es forzado. Está muy cerca y no le da tiempo a reaccionar», corrobora Orellana Cid. Hay que aclarar que la regla del fuera del juego estipula que «si el toque del rival es un desvío involuntario la situación puede considerarse fuera de juego si el jugador en posición adelantada interviene activamente», como sucede con Rafa encimando a Carlos Isaac.