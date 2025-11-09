El colegio infantil diocesano Virgen del Carmen echa el cierre en Huelin

Uno de los centros educativos más queridos por los vecinos de Huelin ha cerrado sus puertas. El colegio diocesano de educación Infantil Virgen del Carmen, ... ubicado en la calle Las Navas, no ha iniciado su actividad en el nuevo curso escolar, y se encuentra clausurado a la espera de que su propietaria, la Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria, decida qué va a hacer con este inmueble.

Esta entidad del Obispado lo adquirió por cesión en el año 1997 y en las últimas tres décadas ha albergado a un buen número de alumnos de entre tres y cinco años que han dado en sus aulas sus primeros pasos de aprendizaje. Vecinos de la zona han señalado a SUR que se está extendiendo por la barriada el comentario de que el edificio va a ser destinado a un proyecto de apartamentos turísticos.

Sin embargo, desde el Obispado han asegurado a este periódico que todavía no hay nada decidido respecto al futuro de esta construcción de planta baja más dos. Ni siquiera sobre la posibilidad de venderla o alquilarla a un inversor privado.

Respecto al cierre de este colegio, las fuentes de la diócesis han remarcado que «no ha sido por falta de alumnos» sino por la existencia de aulas vacías en el cercano colegio Obispo San Patricio debido a la «bajada de la natalidad», por lo que han decidido «optimizar recursos» y trasladar a este último los alumnos de Infantil que todavía quedaban en el Virgen del Carmen. En concreto, el Obispo San Patricio pasó de tres a dos líneas de Infantil, por lo que la fundación decidió trasladar a ese centro los 124 alumnos de las dos líneas con 62 alumnos que quedaban en el Virgen del Carmen.

Historia

El colegio concertado Virgen del Carmen se creó en 1992, fruto de la fusión en una única entidad de los distintos patronatos de enseñanza que fueron fundados en los años cincuenta y sesenta del pasado siglo por el cardenal Herrera Oria. Este centro y el Obispo San Patricio han sido la apuesta de la labor educativa de la diócesis en el barrio de Huelin, ofreciendo educación Infantil, Primaria, Secundaria y atención al alumnado con necesidades educativas específicas.

«Con tres líneas educativas en un principio, la Fundación Victoria optó por adaptar progresivamente el número de alumnos a las posibilidades de los inmuebles y a las nuevas propuestas educativas, con el objeto de optimizar y mejorar la labor docente. Fruto de esta decisión, ambos colegios han ido reduciendo progresivamente a dos las líneas educativas y ha concentrado toda su oferta en un solo edificio, que es lo que hoy conocemos como colegio Obispo San Patricio. De esta forma, se ha integrado en un único espacio una oferta formativa que abarca desde Infantil (tres años) hasta cuarto de ESO, además de la atención al alumnado con necesidades educativas especiales», han señalado desde la diócesis.

Mensaje de despedida

El pasado 1 de julio, los profesores del colegio Virgen del Carmen dejaban un mensaje de despedida en la cuenta de Facebook del centro: «Hoy no decimos adiós, sino gracias. Gracias por cada sonrisa, cada pequeño logro, cada abrazo al entrar y cada dibujo lleno de amor. El colegio Virgen del Carmen cierra hoy sus puertas, pero sabemos que lo más valioso, los recuerdos y el cariño, seguirá vivo en cada uno de nuestros alumnos, familias y equipo docente. A partir de septiembre, comenzaremos una nueva etapa en el colegio Obispo San Patricio, donde seguiremos creciendo y aprendiendo juntos. Nos llevamos en el corazón cada momento compartido y nos emociona saber que esta historia continúa en un nuevo lugar, lleno de ilusiones y sueños por cumplir».

El edificio que hasta ahora ha albergado el colegio Virgen del Carmen abarca una superficie de unos 500 metros cuadrados y está situado junto a una capilla, que fue la primitiva sede de la parroquia de San Patricio. En este espacio de culto se expone el Santísimo para su veneración durante las 24 horas del día, desde junio del año 2023. El cierre del colegio ha coincidido con la decisión del párroco de San Patricio de que la imagen de la Virgen del Carmen que se ha venerado en esta capilla tradicionalmente pase a recibir culto de forma indefinida en la parroquia. Así lo ha comunicado su hermandad en una nota en la que remarca que ha sido una decisión ajena a la corporación.