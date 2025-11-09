Miles de personas recorren el Centro de Málaga en defensa de la sanidad pública

Los cánticos en defensa de la sanidad pública han llenado las calles del Centro de Málaga. Con el lema 'Defendamos la sanidad pública', miles de ... personas (unas 15.000, según las primeras estimaciones) se han manifestado por la ciudad convocadas por la plataforma Mareas Blancas de Málaga.

La protesta, que se ha repetido en todas las provincias andaluzas, ha salido desde el CARE de Muelle Heredia y se dirige hasta la plaza de la Merced, donde está previsto que se lea un manifiesto. En la marcha, que se ha puesto en marcha pasadas las 12.20 horas, participan una veintena de colectivos profesionales, asociaciones de pacientes y sindicatos.

Salvador Salas

Durante la marcha pueden leerse diferentes lemas reivindicativos como 'La sanidad no es un negocio', 'Más profesionales sanitarios, menos contratos basura' o 'No se vende, la salud se defiende'. Desde el primer momento, los convocantes han asegurado que no se trata de una protesta contra un partido en concreto, sino en defensa de la sanidad pública. «Gobierne quien gobierne, la sanidad se defiende», han cantado en la salida.

Salvador Salas

En el manifiesto que han redactado y que se va a leer al término de todas las protestas, los manifestantes consideran que «las políticas neoliberales que viene aplicando el gobierno andaluz están destruyendo lo público y poniendo en peligro los principios de atención digna, universal y calidad».

Añaden que cuando se privatiza un servicio público «lo prioridad dejan de ser las personas, se nos deshumaniza y cosifica y nos convierten en pura mercancía, siendo la prioridad el rendimiento económico, y para eso necesitan desmantelar y destruir lo público».

Entre los asuntos de actualidad que han avivado la protesta en toda Andalucía se encuentra la crisis de los cribados de cáncer, un tema del que también han hablado en el manifiesto. «Más de 2000 mujeres han sido abandonadas a su suerte por estas políticas, a la vez que se financia lo privado, donde se adjudican los contratos con criterios económicos, no sanitarios, a empresas que recortan en personal técnico, reducen controles de calidad y priorizan el ahorro y el beneficio sobre la salud y la vida».

Entre los participantes, Ana Belén Espejo, médico y miembro de la plataforma Mareas Blancas de Málaga, ha dicho que las movilizaciones no van en contra de ningún partido, sino en contra de los recortes y de la privatización de servicios. «A principios de septiembre se entregaron más de 50.2000 firmas para que se blindara la sanidad pública y que no se derivaran hacia centros privados, porque se ha visto que no ha servido», ha dicho.

Otra de las personas que va cerca de la cabecera es Diego Romero, portavoz de la plataforma sanitaria Zona Norte. Este profesional considera que la situación sanitaria «es muy grave» y denuncia el «deterioro diario de la sanidad pública». En su caso avanza que la situación en las zonas rurales es todavía peor porque no hay los mismos profesionales que hay en Málaga. «En la mayoría de los pueblos no hay médico diariamente y los enfermos no pueden estar todo el día en la carretera», razona.

También se refiere al problema sanitario actual Juan Tomás Rodríguez, de la plataforma Rincón por la Sanidad. En su caso habla como paciente y dice: «Teníamos una sanidad que era un lujo pero la han ido degradando de tal forma que ahora da pena». «No es de recibo que tengas algo serio, que pidas cita en el ambulatorio y te den 20 días: en ese tiempo te puedes haber muerto», añade.

Voluntad de diálogo

La manifestación que se celebra en Málaga se ha repetido este domingo en todas las provincias andaluzas. A este respecto, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP), ha manifestado que «respeta siempre cualquier movilización o concentración que haga cualquier colectivo», al tiempo que ha subrayado que ofrece «mano tendida» y «voluntad de diálogo con todos los sectores» para alcanzar acuerdos en materia sanitaria. «Lo que espero es que sepan aprovechar la mano tendida y la voluntad de diálogo de este equipo de la Consejería y de este consejero, porque creo que avanzamos mucho más firmando acuerdos y ofreciendo soluciones que de otra manera», ha agregado Antonio Sanz antes de incidir en que «en todo caso» respeta «todo lo que haga cada cual, y cada cual sabe lo que hace», ha apostillado.