Miles de personas recorren el Centro de Málaga en defensa de la sanidad pública

Salvador Salas

La manifestación convocada por la plataforma Mareas Blancas de Málaga denuncia los recortes y la privatización de los servicios

Juan Soto

Juan Soto

Málaga

Domingo, 9 de noviembre 2025, 13:22

Los cánticos en defensa de la sanidad pública han llenado las calles del Centro de Málaga. Con el lema 'Defendamos la sanidad pública', miles de ... personas (unas 15.000, según las primeras estimaciones) se han manifestado por la ciudad convocadas por la plataforma Mareas Blancas de Málaga.

