Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de las llamas, este domingo en la vivienda de Algarrobo Costa. JUAN LAGO
Sucesos en Málaga

Susto en Algarrobo-Costa por un aparatoso incendio en la terraza de una vivienda

Los bomberos han sofocado las llamas, que han ocasionado daños en el inmueble por humo y los sanitarios han atendido en el lugar a una mujer

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Domingo, 9 de noviembre 2025, 20:17

Comenta

Sobresalto en la tarde de este domingo en el núcleo costero de Mezquitilla de Algarrobo. Un aparatoso incendio, registrado sobre las 18.00 horas, en ... la terraza de una vivienda situada en un primer piso de un bloque, ha encendido las alarmas de los vecinos, que han llamado rápidamente al servicio de emergencias 112 Andalucía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere en la cárcel el detenido por el último crimen machista en Málaga a los 84 años
  2. 2 El polvorín de la cárcel de Alhaurín de la Torre: se desata una batalla campal entre dos grupos por el control del módulo
  3. 3

    Que el Bosque de Cobre no te impida disfrutar de sus pueblos: se han llenado de arte y colores
  4. 4 El colegio infantil diocesano Virgen del Carmen echa el cierre en Huelin
  5. 5 Siete heridos tras chocar dos coches en la A- 7052 a su paso por Cártama
  6. 6 Miles de personas recorren el Centro de Málaga en defensa de la sanidad pública
  7. 7 «Vota por mi hijo»: la Policía alerta de una nueva estafa con la que toman el control de tu WhatsApp
  8. 8

    Un Málaga incapaz de ganar con un hombre más regala el empate en el descuento (2-2)
  9. 9 Retiran el paro a una limpiadora que dejó de acudir a su trabajo a propósito para que la despidiesen
  10. 10 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Susto en Algarrobo-Costa por un aparatoso incendio en la terraza de una vivienda

Susto en Algarrobo-Costa por un aparatoso incendio en la terraza de una vivienda