Susto en Algarrobo-Costa por un aparatoso incendio en la terraza de una vivienda

Sobresalto en la tarde de este domingo en el núcleo costero de Mezquitilla de Algarrobo. Un aparatoso incendio, registrado sobre las 18.00 horas, en ... la terraza de una vivienda situada en un primer piso de un bloque, ha encendido las alarmas de los vecinos, que han llamado rápidamente al servicio de emergencias 112 Andalucía.

Hasta el lugar de los hechos, en la calle Miguel Ariza de Algarrobo-Costa, se han desplazado efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, de la Guardia Civil, Policía Local, y emergencias sanitarias. Los bomberos han sofocado las llamas y han ventilado la vivienda, que ha resultado dañada por el abundante humo.

No ha sido preciso desalojar el edificio, pero varios de los vecinos más próximos han salido de sus casas alarmados por la humareda y las llamas que salían por la terraza de la vivienda afectada. Los sanitarios han atendido en el lugar a una mujer de 73 años, pero no ha sido preciso su traslado a un centro hospitalario.

Las fuentes consultadas por SUR en el servicio de emergencias 112 no han podido precisar el motivo de la atención sanitaria a esta mujer. A pesar de lo aparatoso de las llamas, el incendio ha quedado en un tremendo susto, ya que no se han registrado daños personales, tan solo materiales en el inmueble afectado.