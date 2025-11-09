Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Cuatro años y medio de cárcel por robar en seis tiendas de Málaga cuando estaban cerradas

El TSJA ha rebajado la pena tras estimar que no han quedado debidamente probados tres de los hechos por los que se le condenó

Europa Press

Domingo, 9 de noviembre 2025, 12:17

Comenta

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena a un hombre por un delito continuado de robo en establecimiento comerciales de ... la provincia de Málaga, pero considera que no han quedado debidamente probados tres de los hechos por los que se le condenó, por lo que rebaja la pena de cinco a cuatro años y medio de prisión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere en la cárcel el detenido por el último crimen machista en Málaga a los 84 años
  2. 2

    Que el Bosque de Cobre no te impida disfrutar de sus pueblos: se han llenado de arte y colores
  3. 3 El polvorín de la cárcel de Alhaurín de la Torre: se desata una batalla campal entre dos grupos por el control del módulo
  4. 4 Cae íntegro en Málaga el segundo premio del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de este sábado
  5. 5 El colegio infantil diocesano Virgen del Carmen echa el cierre en Huelin
  6. 6 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  7. 7

    Un Málaga incapaz de ganar con un hombre más regala el empate en el descuento (2-2)
  8. 8 Cuenta atrás para adaptarse a Verifactu, el Gran Hermano de las facturas: ¿qué impacto tendrá en pymes y autónomos de Málaga?
  9. 9 Siete heridos tras chocar dos coches en la A- 7052 a su paso por Cártama
  10. 10 Colas en la N-340 en la zona este de Málaga por el reasfaltado: los alcaldes exigen que se haga por las noches

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cuatro años y medio de cárcel por robar en seis tiendas de Málaga cuando estaban cerradas

Cuatro años y medio de cárcel por robar en seis tiendas de Málaga cuando estaban cerradas