¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del viernes, 31 de octubre de 2025

SUR

Viernes, 31 de octubre 2025, 22:07

Estas son las cinco opciones que baraja el Ayuntamiento de Málaga para la Nueva Rosaleda

Unicaja gana 503 millones hasta septiembre y ya cumple su objetivo para todo 2025

Un fallecido en la AP-7 a la altura de Mijas en un accidente entre un coche y un camión

Halloween 2025 en Málaga: noche de sustos, disfraces y diversión

Seguimiento masivo y segunda jornada con miles de pruebas suspendidas por la huelga de los técnicos superiores en Málaga

Dispara a un menor y a un joven, ambos hermanastros, tras una discusión en un bar de Almayate

La segunda ampliación del Parque Tecnológico vuelve de nuevo a la casilla de salida

Dos nuevos recursos judiciales complican aún más el futuro del proyecto de las torres de Repsol

El Real Club Mediterráneo negocia una prórroga para su sede de 40 años a cambio de tres millones

Aena aprueba contratos por casi 90 millones para la ampliación del aeropuerto de Málaga

Top 50
  1. 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  2. 2 Estas son las cinco opciones que baraja el Ayuntamiento de Málaga para la Nueva Rosaleda
  3. 3 Un nuevo atasco kilométrico aviva el choque institucional por los problemas de movilidad
  4. 4 Miles de pruebas suspendidas y parte de las muestras de sangre irán a la basura por la huelga de técnicos sanitarios en Málaga
    Rincón de la Victoria es el pueblo de Málaga con mayor renta per cápita y Benahavís, el más desigual
  6. 6 Dispara a un menor y a un joven, ambos hermanastros, tras una discusión en un bar de Almayate
  7. 7 ¿Volverá la lluvia este primer fin de semana de noviembre a Málaga?
  8. 8 Halloween en Málaga 2025: planes y celebraciones para una noche de muerte
  9. 9 La DGT recibió el primer aviso del camión averiado cinco horas antes del atasco
  10. 10 Vertical, un pequeño oasis del vino que crece en España desde Málaga

