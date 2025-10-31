El Real Club Mediterráneo negocia una prórroga para su sede de 40 años a cambio de tres millones

La concesión de la histórica sede del Club Mediterráneo, en La Malagueta, caducará en el año 2027. Al tratarse de un espacio portuario, la junta ... directiva está negociando desde hace meses una prórroga con la Autoridad Portuaria. Ello es posible gracias a que la Ley de Puertos permite que las concesiones anteriores a 1992 tengan una extensión de plazo, aunque a cambio, la entidad deportiva tendrá que hacer unas aportaciones económicas a modo de compensación.

El proceso administrativo dio ayer, 31 de octubre, un paso clave, con la publicación en el Boletín Oficial del Estado del anuncio de la Autoridad Portuaria que abre el periodo de información pública. Durante un plazo de 20 días, cualquier interesado podrá formular alegaciones. Este es uno de los últimos trámites, y una vez completado dará vía libre para que se complete la renovación.

La directiva ha informado a los socios en una nota informativa de que el objetivo es obtener «una modificación sustancial de la concesión administrativa, consistente en una prórroga de su plazo por 40 años más, o por el periodo que legalmente corresponda».

Este punto es importante, por cuanto será el plazo solicitado el que marque el canon compensatorio, conforme al artículo 82.2.c de la Ley de Puertos. Inicialmente, en el expediente presentado, al que ha tenido acceso SUR, aparece una cifra de tres millones de euros como referencia (concretamente, 3.002.503,48 euros), a cambio de esas cuatro décadas de uso de sus actuales instalaciones.

Sin embargo, fuentes portuarias admiten que el plazo definitivo y, por consiguiente, la cuantía todavía están pendientes de cerrar en una negociación posterior con Puertos del Estado, una vez que se supere el actual periodo de información pública. «En función de la aportación obtendrán más o menos tiempo», aclaran fuentes técnicas consultadas.

El Puerto reinvertirá la compensación por la prórroga en modernizar sus infraestructuras

Conforme a la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, la contribución económica comprometida en la prórroga debe satisfacerse en un plazo de seis meses desde su otorgamiento, y en todo caso antes de que la ampliación del plazo entre en vigor. La Autoridad Portuaria reinvertirá este dinero en mejoras en sus instalaciones, como podría ser la electrificación de los muelles, que es uno de sus principales objetivos.

Contribución económica

La solicitud, registrada el pasado 30 de mayo de 2025, incluye el compromiso del Real Club Mediterráneo de realizar «una contribución económica de naturaleza no tributaria», conforme a lo dispuesto en la citada normativa. Además, la entidad ha presentado toda la documentación técnica necesaria: memoria económico-financiera; informe de valoración; cuantificación de inversiones y justificación del interés estratégico de la concesión.

«La junta directiva reafirma su compromiso de trabajar con rigor y constancia en este proceso, que constituye una prioridad estratégica para el futuro del Club», cita la nota que se ha remitido a los socios.

En la tramitación de este expediente, los responsables del Puerto y los de la entidad están siguiendo el mismo modelo que estableció la sociedad concesionaria de Muelle Uno, y que le ha permitido ampliar su plazo hasta finales de 2062, a cambio de un pago a la Autoridad Portuaria de 9,9 millones de euros.