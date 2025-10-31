Un fallecido en la AP-7 a la altura de Mijas en un accidente entre un coche y un camión

Una persona ha fallecido al chocar el turismo que conducía con un camión en la AP-7 a la altura del término municipal de Mijas ( ... Málaga), según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El accidente se ha producido a las 18.10 horas de la tarde cuando, según los testigos que dieron la voz de alarma al Teléfono 112, un vehículo impactaba con un camión que se encontraba detenido en el arcén en el kilómetro 210 de la AP-7. A causa del golpe, el conductor quedó atrapado en el interior del turismo que además salió ardiendo.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Mijas, Guardia Civil de Tráfico y servicios sanitarios de la Junta, que no pudieron más que certificar el fallecimiento de una persona, sin que hayan trascendido por el momento más datos de identidad.