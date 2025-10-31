Seguimiento masivo y segunda jornada con miles de pruebas suspendidas por la huelga de los técnicos superiores en Málaga

Nueve de la mañana en el Hospital Regional de Málaga. María, 57 años, está citada para una extracción de sangre. En dos años, cuenta, ha ... acumulado dos fracturas. Primero, fue la muñeca izquierda. Unos meses después, tras otra caída, se partió el húmero. Su médico de cabecera baraja un tratamiento de calcio para mejorar su calidad ósea. Al igual que miles de usuarios de la sanidad pública en la provincia, María ha realizado el desplazamiento en balde. Este viernes es el segundo día de huelga de los técnicos sanitarios y otra vez, tras el jueves, se ha tenido que suspender un mosaico de pruebas médicas: extracciones de sangre, radiografías, ecografías u otro tipo de análisis. Estos trabajos han quedado en suspenso tras constatar que el seguimiento del parón, convocado por el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (SIETeSS), ha vuelto a ser masivo.

Un apoyo a la huelga que se ha extendido a los principales hospitales de la provincia y centros de salud. «Prácticamente, del cien por cien. Todos los compañeros están volcados con la causa y el apoyo a la huelga ha sido de nuevo total», ha asegurado a este periódico Rosa María Fernández, la representante de SIETeSS en Málaga.

Aunque se muestra consciente de las molestias causadas, considera que este parón es la única carta que les quedaba ya por jugar a los técnicos sanitarios para alcanzar sus objetivos.

Estos objetivos pasan por el Ministerio de Sanidad y se resumen en un reconocimiento material de un ascenso de categoría laboral. Porque, pese a que en 2007 se les garantizó la categoría laboral B, cobran como si pertenecieran a la C1, lo que, aseguran estos profesionales, les ha hecho perder 2.000 euros al año y, desde 2007, entre 35.000 y 40.000 euros.

Asimismo, piden que el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad los considere como Profesión Sanitaria Reglada y no como personal profesional.

La afectación a la realización de pruebas ha vuelto a ser importante en este segundo día de huelga. Los sindicatos calculan que miles se han quedado sin hacer, obligando a fijar nuevas citas y a poner en cola extracciones de sangre, radiografías y el resto de pruebas que realizan los técnicos superiores sanitarios.

El personal administrativo de los diferentes centros está llamando a los pacientes con cita para dar información de la situación. Este periódico se ha puesto en contacto con la Consejería de Salud para consultar el número de pruebas suspendidas y el seguimiento de la huelga, aunque, por ahora, sin obtener una información concreta al respecto.

Francisco Morillo es uno de los aproximadamente 1.600 técnicos superiores sanitarios que trabajan en la provincia de Málaga. Explica a SUR los motivos que le llevan a secundar la huelga: «Son 17 años de promesas incumplidas por parte del Ministerio de Sanidad. No solo de los responsables actuales sino de todos los que han estado anteriormente. Al no pagarnos como corresponde con nuestra categoría, estamos perdiendo mucho dinero. Además, necesitamos que se reconozca esta profesión como grado para que podamos trabajar en el extranjero como cualquiera de nuestros compañeros sanitarios», explica.

Acto seguido, recalca que son un eslabón imprescindible en la cadena sanitaria: «Sin técnicos, no hay diagnósticos». Este también ha sido el lema que más se ha coreado en la concentración frente a las puertas del Hospital Clínico, donde se han congregado un centenar de profesionales con pancartas y otro material de protesta. «Si esto no se arregla, huelga, huelga, huelga...», ha sido otro de los cánticos predilectos.

Servicios mínimos

Aunque la huelga está generando molestias y perturbaciones en los usuarios de la salud pública, tanto por parte del sindicato como por otras fuentes sanitarias consultadas se asegura que se están realizando todas las pruebas y diagnósticos correspondientes en oncología como en urgencias. «Es muy importante recalcar que no se está poniendo en peligro la salud de nadie», recalca el SIETeSS.

En esta línea, el Hospital Regional Universitario lleva días trabajando con las salas de extracción de los centros de salud de Atención Primaria con el fin de que trasladen a los ciudadanos la existencia de la huelga. En primer lugar, se está valorando si, por criterio médico, algunas de esos análisis de sangre rutinarios pueden convertirse en urgente.

En un momento de sensibilidad especial en aquellas mujeres que están en tratamiento por un cáncer de mama, se insiste también por parte del sindicato en que ningún tratamiento relacionado se está viendo afectado por esta huelga. Eso sí, las citas programadas para mamografías rutinarias se están posponiendo.

Salvo giro inesperado de los acontecimientos y una posterior desconvocatoria de la huelga, los técnicos superiores sanitarios están llamados a mantener el parón laboral hasta el próximo 4 de noviembre.