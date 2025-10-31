Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Técnicos superiores sanitarios se concentran en la entrada del Hospital Clínico para exigir unas mejores condiciones laborales, este viernes. Marilú Báez

Seguimiento masivo y segunda jornada con miles de pruebas suspendidas por la huelga de los técnicos superiores en Málaga

Los trabajadores se concentran en las puertas del Hospital Regional para exigir al Ministerio de Sanidad que les reconozca el ascenso de categoría laboral

Matías Stuber

Matías Stuber

Viernes, 31 de octubre 2025, 11:11

Nueve de la mañana en el Hospital Regional de Málaga. María, 57 años, está citada para una extracción de sangre. En dos años, cuenta, ha ... acumulado dos fracturas. Primero, fue la muñeca izquierda. Unos meses después, tras otra caída, se partió el húmero. Su médico de cabecera baraja un tratamiento de calcio para mejorar su calidad ósea. Al igual que miles de usuarios de la sanidad pública en la provincia, María ha realizado el desplazamiento en balde. Este viernes es el segundo día de huelga de los técnicos sanitarios y otra vez, tras el jueves, se ha tenido que suspender un mosaico de pruebas médicas: extracciones de sangre, radiografías, ecografías u otro tipo de análisis. Estos trabajos han quedado en suspenso tras constatar que el seguimiento del parón, convocado por el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (SIETeSS), ha vuelto a ser masivo.

