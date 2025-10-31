Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Recreación del proyecto presentado por Urbania para las torres de Repsol. Sur

Dos nuevos recursos judiciales complican aún más el futuro del proyecto de las torres de Repsol

Los contenciosos de Urbania hacen que el juzgado frene cautelarmente la subasta de los derechos para edificar tres edificios a los que aspira

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Viernes, 31 de octubre 2025, 14:53

El futuro del proyecto urbanístico de las torres de Repsol se complica aún más. A los recursos judiciales planteados por la plataforma Bosque Urbano, que ... defiende que todo ese ámbito junto a la avenida de Juan XXIII se destine a un gran parque, se suman ahora dos contenciosos presentados por la promotora Urbania contra la decisión del Ayuntamiento de rechazar las alegaciones que presentó respecto a la tramitación de la subasta los derechos municipales para construir tres torres de hasta 32 plantas destinadas principalmente a viviendas (aunque en una también habrá oficinas); y dos edificios de menor altura para usos empresariales y comerciales.

