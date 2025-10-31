Unicaja gana 503 millones hasta septiembre y ya cumple su objetivo para todo 2025

Unicaja ya cumple a septiembre de 2025 con el objetivo para todo el ejercicio marcado en el plan estratégico que aprobó el pasado mes de ... febrero. El grupo bancario con sede en Málaga ganó 503 millones de euros en los nueve primeros meses del año. De acuerdo con sus planes, la marca a batir para el conjunto del ejercicio se situaba en los 500 millones de euros. En comparación con el mismo periodo del año 2024, el beneficio de Unicaja sube un 11,5%.

Según informa la entidad, sus resultados se sustentan en un margen de intereses que califica de «robusto» que suma 1.117 millones de euros. Esta cifra es un 3,5% inferior a la de un año antes. Pero detrás de ella hay una caída del 14,2% interanual en los ingresos por intereses (lo que cobra a la clientela por los préstamos), hasta los 1.766 millones de euros, mientras que los gastos por intereses (lo que paga a sus clientes en remuneración de sus ahorros) se reduce un 28%, hasta los 649 millones de euros. Una cosa y la otra es consecuencia de las rebajas de los tipos de interés acometidas por el Banco Central Europeo.

Además, la evolución del beneficio también se sustenta en la marcha de los ingresos por comisiones, que suben un 2,8% interanual, hasta los 392 millones de euros. Junto con otros conceptos que también muestran comportamientos positivos, como los ingresos por dividendos o por participaciones en otras empresas, resulta en un margen bruto de 1.573 millones de euros, lo que supone un ascenso del 3,5%.

Los gastos de administración, entre los que los más importantes son los de personal, crecen un 5,2% interanual, hasta los 642 millones de euros. Además de este concepto, del margen bruto también se restan las amortizaciones. De ahí resulta un margen de explotación de 862 millones de euros, que sube un 2,2% con respecto al registrado entre enero y septiembre de 2024.

Las provisiones efectuadas hasta el momento este año también bajan desde los 97 hasta los 69 millones de euros, así como las pérdidas por deterioro de activos financieros, que lo hacen desde los 87 hasta los 92 millones de euros. Por lo que el margen de explotación se sitúa en los 701 millones, un 6,2% por encima de un año antes. Así que tras abonar los impuestos se obtiene el citado resultado de 503 millones de euros, que es un 11,5% superior al de un año antes.

Detrás de estas cifras hay otras métricas: por ejemplo, el ratio de eficiencia (cuánto cuesta lograr cada euro de beneficio) se mantiene en el 45,2%. Y el ratio de rentabilidad ROTE (rentabilidad sobre el capital tangible) mejora cuatro puntos porcentuales respecto a los niveles de hace un año, para colocarse en el 12,3%.