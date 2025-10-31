Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Unicaja gana 503 millones hasta septiembre y ya cumple su objetivo para todo 2025

Su beneficio sube un 11,5% en comparación con las mismas fechas del año pasado

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Viernes, 31 de octubre 2025, 08:11

Unicaja ya cumple a septiembre de 2025 con el objetivo para todo el ejercicio marcado en el plan estratégico que aprobó el pasado mes de ... febrero. El grupo bancario con sede en Málaga ganó 503 millones de euros en los nueve primeros meses del año. De acuerdo con sus planes, la marca a batir para el conjunto del ejercicio se situaba en los 500 millones de euros. En comparación con el mismo periodo del año 2024, el beneficio de Unicaja sube un 11,5%.

