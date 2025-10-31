Aena aprueba contratos por casi 90 millones para la ampliación del aeropuerto de Málaga

Haciendo un símil aeronáutico, se puede decir que la ampliación del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol está ya en la pista de despegue y ... acelerando para despegar. Además, lo está haciendo con una velocidad de tramitación pocas veces vista en un proyecto de tal envergadura.

El consejo de administración de Aena ha dado luz verde a la licitación, por un presupuesto base de casi 52,16 millones, de las asistencias técnicas para la gestión de todos los proyectos relacionados con la extensión del área terminal, entre otras muchas mejoras.

Las consultoras que se hagan con el contrato serán las encargadas de la supervisión de los proyectos, que se redactarán previamente y cuya licitación está en una fase más avanzada, puesto que ya se están estudiando las ofertas presentadas. Por ello, estas empresas serán las encargadas de la dirección de la obra, así como el control y la vigilancia de las primeras fases previstas en la remodelación.

Inversión millonaria

Con esta nueva licitación, Aena ha destinado ya a los primeros pasos de reforma de la la infraestructura malagueña cerca de 90 millones de euros, si se suman los 36,5 millones destinados a la redacción de los proyectos, actualmente en fase de análisis de las ofertas para su adjudicación.

Pocas infraestructuras hay actualmente en marcha en la provincia que alcancen estas cifras, en la que se enmarcan la prolongación del metro al Civil, el Nuevo Hospital; la fábrica de microchips IMEC, prevista en el PTA y la renovación de la línea ferroviaria Bobadilla-Algeciras.

En este punto, cabe recordar que cuatro consorcios de ingeniería han presentado ofertas en esta primera fase: Viarium Ingeniería-Ayesa; Typsa-proy-Ghesa-Blas Torres Gutiérrez; Cemosa-Sener Mobility- Fairbanks Arquitectos (este último es el estudio autor del diseño de la actual T3). Y Prointec-Ove Arup Partners-Estudio Lamela.

«Cumplimos con nuestros compromisos con la ampliación del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol; una inversión global de 1.500 millones que mejorará las instalaciones y la atención a los pasajeros», afirma el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Desde Aena se valora este avance como «un paso más en la transformación de la infraestructura malagueña, la más ambiciosa desde la inauguración de la T3, en 2010 y que supondrá una inversión aproximada de 1.500 millones de euros».

«Las tareas de la asistencia técnica contribuirán a la hoja de ruta para el diseño y posterior desarrollo de las actuaciones previstas, por lo que se trata de un paso fundamental». «Más aún si se tiene en cuenta que el aeropuerto seguirá operativo mientras se realicen los trabajos, por lo que estas labores serán indispensables para garantizar una ejecución diligente, y para minimizar la afectación al día a día de las instalaciones».

Así será la ampliación

Las actuaciones tienen como objetivo adecuar la capacidad del área terminal a la demanda, que lleva un crecimiento exponencial tras la pandemia, con 20 millones de pasajeros en los últimos 9 meses y una previsión de cerrar el año en torno a 27 millones. Así como agilizar los procesos aeroportuarios.

Entre las obras previstas destacan la construcción de un nuevo dique para tráfico no Schengen (de fuera de la UE) con control de fronteras centralizado. Un control de seguridad centralizado que contará con cintas automatizadas y máquinas de inspección de equipaje de mano de última generación. El incremento de las posiciones de contacto para las aeronaves (permiten el embarque y desembarque del pasaje mediante pasarela) y el rediseño del sistema de tratamiento de equipajes para mejorar la operativa de los agentes handling.

Es reseñable, asimismo, el incremento del 41% previsto en la superficie para servicios al pasajero, mejorando los espacios destinados a la actividad comercial en la terminal, una proporción que será del 43% en el caso de los espacios reservados a salas VIP.

En el campo de vuelo, se construirán nuevas calles de rodaje (que conectan las pistas con la plataforma en la que estacionan las aeronaves), lo que favorecerá la fluidez en la circulación de los aviones. Respecto a los exteriores, se mejorarán la urbanización y los accesos, además de la capacidad de los aparcamientos y sus usos.

El inicio de la reforma y ampliación del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol se ha incluido en la propuesta del próximo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), el plan de inversiones que Aena realizará en la red de aeropuertos durante el quinquenio 2027-2031. Este trabaja con un doble objetivo: dotar al aeropuerto de capacidad para atender el crecimiento futuro de su actividad y hacerlo con el foco puesto en la calidad, optimizando la experiencia de pasajeros y compañías aéreas.