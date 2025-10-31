Dispara a un menor y a un joven, ambos hermanastros, tras una discusión en un bar de Almayate

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 66 años por, presuntamente, disparar a un menor de edad y a otro varón de 29 ... años en las inmediaciones de un bar de Almayate. Según han confirmado a SUR las fuentes consultadas, las víctimas son hermanastros y resultaron heridos, aunque de carácter leve.

Todo apunta a que el sospechoso fue a su casa a por una escopeta después de que se produjera un encontronazo entre las dos partes en el interior del establecimiento. Armado, regresó al bar en busca de los perjudicados, a los que localizó en las inmediaciones del negocio.

Los hechos ocurrieron este jueves, al filo de las diez de la noche, cuando la Policía Nacional recibió el aviso por el incidente de arma de fuego. Hasta el lugar se desplazó una patrulla, que halló en la zona tanto a los dos hermanastros como al supuesto autor.

El sospechoso, de acuerdo con las fuentes, reconoció los hechos a los agentes, aunque intentó justificar que había sido increpado previamente por los dos hermanastros. Al parecer, se encontraba bajo la ingesta de bebidas alcohólicas.