Sucesos Málaga

Dispara a un menor y a un joven, ambos hermanastros, tras una discusión en un bar de Almayate

El sospechoso, de 66 años, supuestamente fue a su casa a por una escopeta y regresó al establecimiento en busca de las dos víctimas

Irene Quirante

Irene Quirante

Viernes, 31 de octubre 2025, 16:13

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 66 años por, presuntamente, disparar a un menor de edad y a otro varón de 29 ... años en las inmediaciones de un bar de Almayate. Según han confirmado a SUR las fuentes consultadas, las víctimas son hermanastros y resultaron heridos, aunque de carácter leve.

