Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del domingo, 12 de octubre de 2025

SUR

Domingo, 12 de octubre 2025, 21:28

Comenta

El DNI hallado en el accidente mortal de la N-340 pertenece a un hombre apuñalado en un robo

LEER LA NOTICIA

Condenado en Málaga por violar a su hijastra de 14 años tras ingresar la madre en prisión

LEER LA NOTICIA

Cártama arropa a la Guardia Civil en su día grande

LEER LA NOTICIA

Condecoración para Isabel, Lola y Milagros, las tres últimas matronas de la Guardia Civil en Málaga

LEER LA NOTICIA

Noche tropical en Málaga en pleno octubre: los termómetros llegan a los 21 grados

LEER LA NOTICIA

Los jóvenes recurren cada vez más a la medicina estética

LEER LA NOTICIA

«Queremos que cualquiera pueda acceder a una educación de calidad»

LEER LA NOTICIA

El Colegio El Monte cumple 100 años: conjugando valores y docencia del siglo XXI

LEER LA NOTICIA

La Junta completará su plan de choque con medidas en otros programas de cribado

LEER LA NOTICIA

Olek Balcerowski da el estirón en el Unicaja

LEER LA NOTICIA

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El DNI hallado en el accidente mortal de la N-340 pertenece a un hombre apuñalado en un robo
  2. 2 Manuel, el motorista fallecido en la N-340: trabajaba en nutrición deportiva y estaba a punto de ser padre
  3. 3 Aemet avisa de chubascos tormentosos localmente fuertes en Andalucía este sábado
  4. 4 Si tienes entre 25 y 64 años puedes solicitar una ayuda de hasta 1.500 euros si cumples estos requisitos
  5. 5 La Primitiva del sábado deja un premio millonario en un bazar de Málaga
  6. 6 Condenado en Málaga por violar a su hijastra de 14 años tras ingresar la madre en prisión
  7. 7 ¿Me pueden multar por colgar una bandera en la fachada de casa? Esto es lo que dice la ley
  8. 8 Cae en Málaga el primer y segundo premio de la Lotería Nacional del jueves 9 de octubre
  9. 9 Muere un ciclista de 35 años tras ser atropellado de madrugada en Vélez-Málaga
  10. 10

    El Unicaja resucita en la segunda parte para ganar al Gran Canaria (72-81)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?