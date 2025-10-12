Condecoración para Isabel, Lola y Milagros, las tres últimas matronas de la Guardia Civil en Málaga

Antes de que en 1988 se aprobara el real decreto-ley que permitió el acceso de las mujeres a los cuerpos y escalas militares, entre ... ellos la Guardia Civil, en el Instituto Armado ya había féminas que vestían uniforme aunque sin divisas ni armamentos. Eran las llamadas matronas, mujeres que podían desarrollar su vocación de servicio en la Benemérita dedicadas principalmente a realizar el registro de mujeres, asegurando que estos procedimientos se llevaran a cabo de manera respetuosa y adecuada, y labores fiscales en las fronteras y puertos.

Las matronas hunden sus raíces en el siglo XIX cuando formaban parte del Cuerpo de Carabineros; cuando en 1948 este cuerpo es absorbido por la Guardia Civil también lo hace esta figura, que principalmente estaba desempeñada por viudas o huérfanas de la Benemérita. En 1986, esta figura se declaró a extinguir, pero la necesidad de prestar el servicio, sobre todo el registro de otras féminas, hizo que en 1987 se convocara la primera y única promoción de matronas diplomadas de la Guardia Civil.

De esta promoción formaron parte Isabel Cecilia Moya, María Milagros Martínez Valero y Dolores María Herrera Ortiz, conocida por todos como Lola, las tres últimas matronas que han prestado sus servicios en la Comandancia de Málaga y que este domingo han sido condecoradas en el día de la Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil, durante el acto central celebrado en Cártama.

«Muy emocionante»

«Ha sido muy emocionante», han reconocido las tres luciendo, orgullosas, en su pecho la medalla. De ellas, Isabel, sevillana de nacimiento, y Milagros, oriunda de Cartagena (Murcia) ya están jubiladas, mientras que Lola, santanderina con más de media vida viviendo en Málaga, aún presta sus servicios siendo una de las pocas matronas aún en activo -son ocho, según ha dicho- ya que es una figura a extinguir a medida que se vayan jubilando.

Las tres han destacado que las mujeres están «plenamente integradas» en la Guardia Civil. «Nos hemos sentido siempre una más, muy arropadas por los compañeros e igual a ellos. Hemos sido una familia», han subrayado.

Ampliar El momento de la entrega de las distinciones. ñito salas

Una vez que las mujeres se incorporaron ya a la Guardia Civil las funciones de las matronas variaron y pasaron a ser personal civil realizando tareas burocráticas, según relatan las tres condecoradas.

Preguntadas por si sienten pena por la extinción de la categoría de matronas en la Guardia Civil han coincidido en decir que «no porque con la incorporación de la mujer» en plenitud de derechos al Instituto Armado hacen las funciones que antes les correspondía a ellas.