Milagros, Isabel y Lola, posan tras el acto, con su medalla. ñito salas
Festividad de la Virgen del Pilar

Condecoración para Isabel, Lola y Milagros, las tres últimas matronas de la Guardia Civil en Málaga

Acto. ·

Estas figuras femeninas fueron las pioneras antes de la incorporación de la mujer al Instituto Armado y sus funciones eran la del registro de mujeres en el ámbito fiscal y de aduanas y luego pasaron a tareas burocráticas

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Cártama

Domingo, 12 de octubre 2025, 15:38

Comenta

Antes de que en 1988 se aprobara el real decreto-ley que permitió el acceso de las mujeres a los cuerpos y escalas militares, entre ... ellos la Guardia Civil, en el Instituto Armado ya había féminas que vestían uniforme aunque sin divisas ni armamentos. Eran las llamadas matronas, mujeres que podían desarrollar su vocación de servicio en la Benemérita dedicadas principalmente a realizar el registro de mujeres, asegurando que estos procedimientos se llevaran a cabo de manera respetuosa y adecuada, y labores fiscales en las fronteras y puertos.

