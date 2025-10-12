Cártama arropa a la Guardia Civil en su día grande

Hace cuatro años que el acto central que la Guardia Civil de Málaga celebra cada 12 de octubre con motivo de la festividad de su ... Patrona, la Virgen del Pilar, salió de la comandancia en la capital para desarrollarse en algún municipio de la provincia. Tras Mijas, Rincón de la Victoria y Alhaurín de la Torre, esta edición ha tenido como escenario Cártama. Un municipio que ha arropado al Instituto Armado tanto en las actividades previas desarrolladas en las últimas semanas como en el acto solemne celebrado en la plaza del Santo Cristo, donde ha tenido lugar la entrega de reconocimientos, los discursos institucionales y el homenaje a los caídos como previa al desfile motorizado y a pie por unas concurridas y engalanadas -con la bandera nacional- calles de la localidad.

Con la llegada a la plaza en formación de la escuadra de gastadores, las dos secciones de honores y la sección de especialidades que desarrollan su actividad en la provincia (marítima, subacuática, de tráfico, Seprona, drones y de montaña), acompañados de la banda de guerra del tercio Alejandro Farnesio IV de La Legión han comenzado los actos presididos por el subdelegado del Gobierno en la provincia, Javier Salas, el alcalde de Cártama, Jorge Gallardo (PSOE), y el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, Roberto Blanes, que ha sido el encargado de pasar revista a la fuerza.

Distinciones

Las autoridades civiles y militares presentes, entre las que también han estado la delegada del Gobierno de la Junta en la provincia, Patricia Navarro, el subdelegado de Defensa, coronel Eduardo Llorente, el coronel del tercio Alejandro Farnesio, Fernando Sánchez, la presidenta de la Audiencia Provincial, Lourdes García Ortiz, o el comisario principal de la Policía Nacional de Málaga, Roberto Rodríguez, han sido las encargadas de entregar la veintena de distinciones concedidas tanto a agentes de la Guardia Civil como a integrantes de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y personal civil, entre ellas, las últimas matronas del Instituto Armado.

Ampliar Blanes y Salas, presidiendo el acto. ñito salas

En su intervención, Javier Salas ha puesto en valor «la vocación de servicio público y de entrega» al ordenamiento jurídico de los 2.400 efectivos de la Guardia Civil que prestan su servicio en la provincia y su «alto grado de compromiso como servidores públicos siempre regidos por el principio de rectitud, integridad y lealtad». Cualidades que, ha añadido, hacen que la Benemérita sea «una de las instituciones mejor valoradas» por los ciudadanos.

Salas ha incidido en la apuesta del Gobierno con el aumento en 300 agentes de la Guardia Civil en la provincia en los últimos siete años y en la mejora de infraestructuras con actuaciones en los acuartelamientos de Montejaque y Benaoján, la construcción del nuevo cuartel en el Puerto de la capital y las obras para el nuevo cuartel de Cártama «con el objetivo de que el año que viene sea una realidad».

Por su parte, el coronel Blanes ha afirmado que la festividad de la Virgen del Pilar es una fecha donde «nos reconocemos como familia» y ha instado a los guardias civiles a «no perder la ilusión del primer día y luchar por nuestra identidad y valores» como viene haciendo la Guardia Civil desde su fundación.

Ampliar Gallardo, durante su intervención. ñito salas

Mientras que Jorge Gallardo ha calificado a la Guardia Civil como una institución «ejemplar» y «al servicio del pueblo», al tiempo que ha destacado el importante papel de apoyo que desempeñan los familiares de los guardia civiles.

El momento más emotivo del acto se ha vivido con el homenaje a los caídos. La escuadra de gastadores ha escoltado a una pareja de agentes que portaba una corona de laurel que ha sido depositada en un monolito instalado en la plaza a los sones del Toque de Oración y de una salva de disparos.

Ampliar Homenaje a los caídos. ñito salas

Una vez concluidos los actos en la plaza del Santo Cristo, el protagonismo lo ha tenido la calle Juan Carlos I donde se ha podido ver en el aire a un helicóptero de la Guardia Civil y ha tenido lugar el desfile motorizado, donde han participado motos -de la unidad de Tráfico y del Seprona-, coches patrulla y una furgoneta con una lancha para las actuaciones subacuáticas, y a pie con la escuadra de gastadores, la compañía de honores y efectivos de las diferentes unidades.