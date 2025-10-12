Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Desfile de los guardias civiles por las calles de Cártama acompañados por la banda de guerra del tercio Alejandro Farnesio.

Desfile de los guardias civiles por las calles de Cártama acompañados por la banda de guerra del tercio Alejandro Farnesio. ñito salas

Cártama arropa a la Guardia Civil en su día grande

La ciudad del Valle del Guadalhorce acoge los actos provinciales por la festividad de la Virgen del Pilar con la entrega de reconocimientos, un emotivo homenaje a los caídos y un desfile por las calles del municipio

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Cártama

Domingo, 12 de octubre 2025, 14:49

Comenta

Hace cuatro años que el acto central que la Guardia Civil de Málaga celebra cada 12 de octubre con motivo de la festividad de su ... Patrona, la Virgen del Pilar, salió de la comandancia en la capital para desarrollarse en algún municipio de la provincia. Tras Mijas, Rincón de la Victoria y Alhaurín de la Torre, esta edición ha tenido como escenario Cártama. Un municipio que ha arropado al Instituto Armado tanto en las actividades previas desarrolladas en las últimas semanas como en el acto solemne celebrado en la plaza del Santo Cristo, donde ha tenido lugar la entrega de reconocimientos, los discursos institucionales y el homenaje a los caídos como previa al desfile motorizado y a pie por unas concurridas y engalanadas -con la bandera nacional- calles de la localidad.

