Noche tropical en Málaga en pleno octubre: los termómetros llegan a los 21 grados

La dana Alice no se está dejando sentir en la provincia

Ester Requena

Ester Requena

Domingo, 12 de octubre 2025, 12:24

El paso de la dana 'Alice' no se está dejando sentir en Málaga. Ni las lluvias ni la bajada de las temperaturas generalizadas están afectando ... a la provincia malagueña. Casi al contrario. Pese a estar en pleno mes de octubre tanto la capital como varias localidades de la provincia han sufrido una «noche y madrugada tropical», como apunta José Luis Escudero, autor del blog Tormentas y Rayos en SUR.es.

