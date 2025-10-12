Noche tropical en Málaga en pleno octubre: los termómetros llegan a los 21 grados

El paso de la dana 'Alice' no se está dejando sentir en Málaga. Ni las lluvias ni la bajada de las temperaturas generalizadas están afectando ... a la provincia malagueña. Casi al contrario. Pese a estar en pleno mes de octubre tanto la capital como varias localidades de la provincia han sufrido una «noche y madrugada tropical», como apunta José Luis Escudero, autor del blog Tormentas y Rayos en SUR.es.

«En las tres estaciones que tiene la Aemet en Málaga capital, han rondado los 21 grados centígrados«, enfatiza Escudero. Pero recuerda que también en Estepona, Marbella, Torremolinos y Nerja se ha bajado de los 21-20 grados centígrados.

Por el momento no se espera una bajada de las temperaturas en la provincia, como apunta Escudero. Y menos la caída que ya se está registrando en otros puntos de la península, como en Cantabria, donde la localidad de Reinosa amaneció este sábado con grados en negativo, concretamente con -2,6 grados a las 8.10 horas. Curiosamente, Marbella marcó ese mismo día la temperatura mínima más alta de España, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Previsión para el domingo y lunes

En Málaga capital este domingo el cielo estará con claros y nubes, pero temperaturas mínimas de 19 grados y máximas de 25. Un tiempo fantástico para disfrutar del puente, porque además el lunes hará incluso más calor, con máximas en ascenso hasta lso 28 grados. Habrá que esperar hasta la mitad de la próxima semana para volver a tener probabilidad de precipitaciones y volver por tanto a un tiempo más otoñal.

El patrón se repite en otras localidades costeras como Rincón de la Victoria o Vélez-Málaga, con máximas entre 27 y 29 grados. Lo mismo ocurrirá en el litoral occidental, con cielos despejados y temperaturas por encima de los 25 grados en Torremolinos, Fuengirola o Marbella, según recoge la página web de la Agencia Estatal de Meteorología. Respecto al interior de la provincia, algo menos de calor habrá en Ronda (23-24 grados de máxima durante todo el puente) o Antequera (25-26). En la comara del Guadalhorce se rozan los 30 grados en Álora o Coín, especialmente el lunes.