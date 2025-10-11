Un municipio de Málaga marca la temperatura más alta de este sábado en España

Málaga se está librando del paso de la dana 'Alice' que está dejando lluvias en parte de Andalucía e inundaciones en Valencia y Murcia ... , además de un desplome en las temperaturas. Tanto que en la localidad cántabra de Reinosa han amanecido este sábado con grados en negativo, concretamente el municipio ha registrado -2,6 grados a las 8.10 horas.

En el lado opuesto se ha situado una localidad malagueña, ya que en Marbella se han alcanzado los 23,3 grados esta mañana, marcando la máxima nacional, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las temperaturas en toda la provincia están siendo muy agradables pese a estar ya en octubre. «Hasta las cinco de la madrugada hemos tenido una noche tropical en las tres estaciones de la Aemet en Málaga capital», destaca José Luis Escucero, autor del blog Tormentas y Rayos en SUR.es.

Además de Reinosa, los lugares donde más frío ha hecho en lo que va de jornada ha sido Pradollano, en el Parque Nacional de Sierra Nevada en Granada, y Villablino, en León, ambos con 0,3ºC.