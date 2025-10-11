Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Josele

Un municipio de Málaga marca la temperatura más alta de este sábado en España

La más baja del país ha sido en Cantabria, donde el termómetro ha descendido hasta los -2,6ºC

Ester Requena

Ester Requena

Sábado, 11 de octubre 2025, 14:43

Comenta

Málaga se está librando del paso de la dana 'Alice' que está dejando lluvias en parte de Andalucía e inundaciones en Valencia y Murcia ... , además de un desplome en las temperaturas. Tanto que en la localidad cántabra de Reinosa han amanecido este sábado con grados en negativo, concretamente el municipio ha registrado -2,6 grados a las 8.10 horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Manuel, el motorista fallecido en la N-340: trabajaba en nutrición deportiva y estaba a punto de ser padre
  2. 2 Accidente mortal en la antigua N-340: hallan un DNI en el lugar, pero no pertenece a los fallecidos
  3. 3 Altercado en la línea 17 de la EMT: dos pasajeros, a golpes por subir primero al autobús
  4. 4 Andalucía suspende temporalmente los avisos de las citas para pruebas diagnósticas de imagen
  5. 5

    ¿Qué le ha ofrecido el Ayuntamiento de Málaga a Mónica, la madre soltera sin vivienda?
  6. 6 Virus del Nilo: Salud declara «área en alerta» el barrio malagueño El Tarajal
  7. 7

    La competencia en alta velocidad reduce el precio medio del viaje Málaga-Madrid a 47 euros
  8. 8 Alerta de Sanidad: retiran de forma inmediata estos antisépticos para heridas vendidos en farmacias y supermercados
  9. 9 ¿Has visto estos pequeños escarabajos en tu casa en Málaga? Así te pueden afectar
  10. 10 ¿Abren las tiendas en Málaga este lunes festivo, 13 de octubre?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un municipio de Málaga marca la temperatura más alta de este sábado en España

Un municipio de Málaga marca la temperatura más alta de este sábado en España