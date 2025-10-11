Aemet avisa de chubascos tormentosos localmente fuertes en Andalucía este sábado

La dana 'Alice' se sigue haciendose notar en Andalucía. Tras las incidencias registradas este viernes en Granada, la Agencia Estatal de Meteorología ha alertado de ... que las lluvias seguirán este sábado en Andalucía. Concretamente, se esperan chubascos tormentosos localmente fuertes especialmente en zonas de sierra del sur y este de la Comunidad.

Estas lluvias fuertes llegarían de madrugada. La previsión de Aemet para este sábado en la región es de «chubascos aislados en la mitad oriental y el litoral mediterráneo que pueden ir acompañados de tormentas de madrugada, más probables en las sierras del extremo oriental y en el área del Estrecho».

Pese a la posibilidad de lluvia, solo se han activado avisos amarillos en Almería por fenómenos costeros en la zona de Poniente y la capital por vientos del nordeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de 2 a 3 metros. La alerta estará vigente desde las 20.00 horas de este sábado hasta la medianoche. Por su parte, en Málaga la dana 'Alice' pasará de puntillas por la provincia y el fin de semana estará marcado por los cielos despejados y el calor.

Dana 'Alice' en España

En el resto de España, Aemet detalla que es probable que las precipitaciones intensas y persistentes se extiendan también al norte de la Comunidad Valencia, sur de Cataluña y al archipiélago balear. De esta manera, se prevén chubascos tormentosos localmente fuertes y muy fuertes en el norte de Alicante, Valencia, Castellón, Tarragona y Baleares, donde se podrán acumular importantes cantidades de precipitación en cortos periodos.

Aunque hay más incertidumbre respecto al domingo, hay posibilidades de que todavía continúen los chubascos localmente fuertes o muy fuertes en las mismas zonas durante la primera mitad de la jornada. Sin embargo, tenderán a perder intensidad a lo largo de la tarde salvo en el entorno de la desembocadura del Ebro, donde podrían ser más persistentes.

De acuerdo con el organismo estatal, es probable que la inestabilidad se mantenda durante los primeros días de la próxima semana en el área mediterránea, con chubascos tormentosos que podrían ser localmente fuertes y persistentes en el entorno del cabo de La Nao, litorales y prelitorales de Cataluña y puntos de las Baleares. En general, el pronóstico recoge que estos serán más dispersos y menos intensos que en los días anteriores.