¿Qué tiempo hará en Málaga durante este puente?

La dana Alice pasa de puntillas por la provincia y el fin de semana estará marcado por los cielos despejados y el calor

Enrique Miranda

Enrique Miranda

Málaga

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:48

La dana Alice va a ser la protagonista en gran parte de España este fin de semana y puente, con varias provincias en alertas y ... lluvias tormentosas que han causado desalojos, cortes de carreteras e inundaciones en diferentes regiones, especialmente en Alicante y Murcia. También en Andalucía había este viernes seis provincias en nivel amarillo por amenaza de fuertes precipitaciones. Una de ellas era Málaga, pero sólo aparecieron algunas tormentas dispersas en el interior, en zonas como Ronda, Casabermeja, Antequera o Campillos, como recoge el blog 'Tormentas y Rayos'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

