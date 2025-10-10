¿Qué tiempo hará en Málaga durante este puente?

La dana Alice va a ser la protagonista en gran parte de España este fin de semana y puente, con varias provincias en alertas y ... lluvias tormentosas que han causado desalojos, cortes de carreteras e inundaciones en diferentes regiones, especialmente en Alicante y Murcia. También en Andalucía había este viernes seis provincias en nivel amarillo por amenaza de fuertes precipitaciones. Una de ellas era Málaga, pero sólo aparecieron algunas tormentas dispersas en el interior, en zonas como Ronda, Casabermeja, Antequera o Campillos, como recoge el blog 'Tormentas y Rayos'.

Pero, ¿qué tiempo va a hacer en Málaga este fin de semana del puente de la Hispanidad? Pues poco tendrá que ver con la lluvia y la inestabilidad generalizada del resto de la península. Y es que a partir de este sábado lo que se espera es sol predominante prácticamente en toda la provincia y calor, con temperaturas máximas que podrán llegar hasta los 28 grados.

En Málaga capital sábado y domingo el cielo estará despejado, con algo más de nubes del domingo, pero temperaturas mínimas de 19 grados y máximas de 25. Un tiempo fantástico para disfrutar del puente, porque además el lunes hará incluso más calor, con máximas en ascenso hasta lso 28 grados. Habrá que esperar hasta la mitad de la próxima semana para volver a tener probabilidad de precipitaciones y volver por tanto a un tiempo más otoñal. El patrón se repite en otras localidades costeras como Rincón de la Victoria o Vélez-Málaga, con máximas entre 27 y 29 grados. Lo mismo ocurrirá en el litoral occidental, con cielos despejados y temperaturas por encima de los 25 grados en Torremolinos, Fuengirola o Marbella, según recoge la página web de la Agencia Estatal de Meteorología.

Respecto al interior de la provincia, y pese a que este viernes llegaron algunas lluvias, de cara al puente también se establece el buen tiempo. Algo menos de calor en Ronda (23-24 grados de máxima durante todo el puente) o Antequera (25-26). En la comara del Guadalhorce se rozan los 30 grados en Álora o Coín, especialmente el lunes.