Aemet extiende hasta el lunes el aviso por la llegada de la dana Alice a la península

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha extendido hasta «al menos» el lunes el aviso especial por la dana Alice, que dejará lluvias y chubascos ... muy fuertes y persistentes en el tercio este peninsular y Baleares desde últimas horas de este miércoles. La zona de mayores acumulados será a priori el entorno del cabo de la Nao, sobre todo las zonas litorales y prelitorales de Valencia y Alicante, que podrán registrar lluvias localmente torrenciales, es decir, superiores a los 60 litros por metro cuadrado (l/m2).

Los primeros chubascos se esperan en el este de Castilla-La Mancha e interiores de la Comunidad Valenciana y norte de Murcia, y se extenderán desde primeras horas del jueves al litoral de Tarragona, Barcelona y Comunidad Valenciana. A lo largo del día llegarán a Ibiza y Formentera, resto de Murcia, mitad oriental de Andalucía y sur de Castilla-La Mancha. A su vez, tampoco se puede descartar que caigan en otras zonas de Castilla-La Mancha, de Cataluña y Sistema Central. En el caso de Andalucía, Meteorología ya ha activado el aviso amarillo por fuertes lluvias en Jaén, Almería y Granada.

Estos chubascos se desplazarían lentamente y podrían regenerarse con el aporte de humedad en superficie. AEMET prevé que vayan acompañados de tormentas, granizo y alcancen intensidad fuerte o muy fuerte, incluso torrencial. Por zonas, hay más posibilidades de que esto sea así en los litorales de Valencia, Alicante y Pitiusas, donde podrían superarse los 100 litros por metro cuadrado (l/m2) en entre cuatro y seis horas.

Fin de semana

De acuerdo con el aviso, los días álgidos del episodio serán el viernes y el sábado, cuando los vientos del nordeste alcanzarán su máxima intensidad. Durante estas dos jornadas, los chubascos más intensos se esperan en Valencia, Alicante y Murcia, donde serán localmente muy fuertes, probablemente de intensidad torrencial y con acumulados que podrían superar los 140 l/m2 en doce horas, de forma más probable en la provincia de Valencia.

Al margen de ello, las tormentas se extenderían hasta el sur de Cataluña, norte de la Comunidad Valenciana, este de Castilla-La Mancha y Andalucía, preferentemente en las Béticas. Ya el domingo, el viento en superficie perderá intensidad, pero se espera que continúe la situación de inestabilidad en niveles medios y altos y los vientos húmedos en niveles bajos. Este día, los chubascos más intensos, localmente fuertes o muy fuertes serán más probables entre el cabo de la Nao y la desembocadura del Ebro y podrán alcanzar el interior de la Comunidad Valenciana, sudeste de Aragón y Baleares.

Los vientos seguirán perdiendo intensidad el lunes, de acuerdo con el organismo estatal. Además, los chubascos podrían extenderse hasta el centro peninsular, aunque los más probables e intensos se prevén nuevamente en la Comunidad Valenciana y Baleares. Por esta parte, el organismo estatal incide en que existe una alta incertidumbre en la posición de Alice y su interacción con los flujos en superficie, lo que determinará las zonas con mayor adversidad cada jornada. Por lo tanto, recomienda un seguimiento detallado de las actualizaciones de las predicciones y avisos durante los próximos días.