Aemet extiende hasta el lunes el aviso por la llegada de la dana Alice a la península

Se esperan fuertes lluvias en gran parte del país, incluidas algunas provincias andaluzas

E. PRESS

Miércoles, 8 de octubre 2025, 19:30

Comenta

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha extendido hasta «al menos» el lunes el aviso especial por la dana Alice, que dejará lluvias y chubascos ... muy fuertes y persistentes en el tercio este peninsular y Baleares desde últimas horas de este miércoles. La zona de mayores acumulados será a priori el entorno del cabo de la Nao, sobre todo las zonas litorales y prelitorales de Valencia y Alicante, que podrán registrar lluvias localmente torrenciales, es decir, superiores a los 60 litros por metro cuadrado (l/m2).

