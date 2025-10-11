Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vecinos de Los Alcázares, de madrugada, en una calle inundada. AGM

Murcia solicita la intervención de la Unidad Militar de Emergencia por la tormenta Alice

Se ha elevado a nivel 2 el Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (Inunmur) por la previsión de lluvias significativas a lo largo de la jornada

M. García e Iván Rosique

Sábado, 11 de octubre 2025, 09:27

Comenta

La tormenta 'Alice' seguirá por tercer día consecutivo afectando a la Región de Murcia. Debido a las graves inundaciones producidas en algunas localidades del Campo ... de Cartagena, San Javier, Los Alcázares, Torre Pacheco y San Pedro del Pinatar, el jefe de Operaciones del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) de la Región de Murcia elevó a nivel 2 el Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (Inunmur)

