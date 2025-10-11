Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Hombre pasea por calles inundadas como consecuencia de la dana 'Alice'. EFE

La dana 'Alice' dispara el riesgo en Baleares con vuelos cancelados y calles inundadas

Las precipitaciones intensas concentran sus efectos en Ibiza, Formentera y el Llevant mallorquín, mientras el Govern declara diferentes niveles operativos por isla y el 112 amplía la alerta naranja a todo el archipiélago

C. P. S.

Sábado, 11 de octubre 2025, 20:39

Comenta

La borrasca aislada Alice continúa dejando su impronta en las Islas Baleares, con lluvias concentradas, inundaciones y cortes de servicio que evidencian la gravedad ... de este episodio meteorológico. Ante esta situación, la Dirección General de Emergencias e Interior del Govern ha decidido activar el Plan Especial de Inundaciones de Baleares (Inunbal) con distintos niveles operativos según la isla afectada.

