Olek Balcerowski da el estirón en el Unicaja

Cuando comenzó la temporada, el crecimiento del Unicaja se basaban en la respuesta de los nuevos fichajes y en la evolución de algunos de los ... jugadores que habían quedado en la plantilla, especialmente Olek Balcerowski. Al pívot polaco le han bastado un par de partidos de liga para confirmar que va por el camino correcto.

Balcerowski ha sido una de las apuestas deportivas y económicas más importante que ha realizado el Unicaja en esta etapa reciente. Su incorporación fue un auténtico culebrón que duró medio año, pues los primeros contactos para su fichaje se dieron a finales de abril durante la Final Four de Belgrado en 2024. El fichaje se daba por seguro, hasta el punto de que su entonces entrenador en el Panathinaikos, Ergin Ataman, lo reconocía abiertamente. Luego, los problemas de lesiones del equipo griego frenaron la operación y al final el polaco quedó libre en el último suspiro con el tiempo justo de venir a Málaga para montarse en el avión que llevó al equipo a la Copa Intercontinental del año pasado.

Su primera campaña estuvo por debajo de las expectativas, con pocos minutos, desubicado en un equipo hecho y con una evidente falta de continuidad competitiva. Su prueba de fuego era esta temporada, por eso tuvo un trabajo específico durante el verano, en el que además mostró un buen nivel en el Europeo con su selección.

Balcerowski, en la sesión de fotos especial para la Copa Intercontinental. FIBA

Los primeros partidos con el Unicaja han confirmado la evolución esperada. Balcerowski ha sido el MVP del equipo en los partidos contra el Surne Bilbao y el Gran Canaria, con 19 y 26 de valoración. Su juego es el mismo que provocó que el Panathinaikos pagase algo más de medio millón de euros por su fichaje al equipo canario, aunque es evidente que a sus compañeros les es más fácil encontrarlo ahora, algo que también tiene que ver con un mejor entendimiento con ellos. Además, la salida de Yamkuba Sima del equipo rumbo al Valencia ha descongestionado el puesto de 'cinco', donde ya sólo tiene como compañero a Kravish y, ocasionalmente, a Sulejmanovic.

Olek Balcerowski es un activo clave en el proyecto del Unicaja por varios motivos. Para empezar, el polaco tiene licencia de jugador de formación y no hay muchos hombres de sus características en el mercado con esta condición, su nivel de juego y sus cualidades técnicas y físicas. En relación a esto último, en la mayoría de los registros se le dan 2,16 metros, pero el jugador confirmó a SUR que en los últimos tallajes medía 2,19, lo que lo convierte en uno de los pívots más altos que han militado en el Unicaja.

En 2024, Balcerowski firmó un importante contrato con la entidad malagueña hasta junio de 2026 con una opción por una campaña más. Teniendo en cuenta la escasez de cupos y de jugadores de su perfil en el mercado, el polaco puede ser una pieza codiciada. Su contrato con el Unicaja contempla una importante cláusula de salida.