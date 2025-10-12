Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Balcerowski, tras realizar un mate en la reciente Copa Intercontinental. FIBA

Olek Balcerowski da el estirón en el Unicaja

El pívot polaco confirma en este comienzo de temporada las expectativas puestas sobre él; el crecimiento del equipo cajista dependerá en gran medida de su rendimiento

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Domingo, 12 de octubre 2025, 11:41

Comenta

Cuando comenzó la temporada, el crecimiento del Unicaja se basaban en la respuesta de los nuevos fichajes y en la evolución de algunos de los ... jugadores que habían quedado en la plantilla, especialmente Olek Balcerowski. Al pívot polaco le han bastado un par de partidos de liga para confirmar que va por el camino correcto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Manuel, el motorista fallecido en la N-340: trabajaba en nutrición deportiva y estaba a punto de ser padre
  2. 2 Aemet avisa de chubascos tormentosos localmente fuertes en Andalucía este sábado
  3. 3 El DNI hallado en el accidente mortal de la N-340 pertenece a un hombre apuñalado en un robo
  4. 4 Cae en Málaga el primer y segundo premio de la Lotería Nacional del jueves 9 de octubre
  5. 5 Muere un ciclista de 35 años tras ser atropellado de madrugada en Vélez-Málaga
  6. 6 Alerta de Sanidad: retiran de forma inmediata estos antisépticos para heridas vendidos en farmacias y supermercados
  7. 7 ¿Me pueden multar por colgar una bandera en la fachada de casa? Esto es lo que dice la ley
  8. 8 La Primitiva del sábado deja un premio millonario en un bazar de Málaga
  9. 9

    La factura electrónica se convierte en un laberinto para siete millones de pymes y autónomos
  10. 10 Así canta Málaga: el mapa sonoro de sus pájaros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Olek Balcerowski da el estirón en el Unicaja

Olek Balcerowski da el estirón en el Unicaja