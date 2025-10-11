Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Perry enfila el camino al aro en el partido jugado en el Gran Canaria Arena. ACB FOTOS
Liga Endesa

El Unicaja resucita en la segunda parte para ganar al Gran Canaria (72-81)

El equipo malagueño se repuso a una primera mitad mala y remontó 14 puntos para sentenciar en el último cuarto gracias a una gran defensa y su acierto

Juan Calderón

Juan Calderón

Sábado, 11 de octubre 2025, 22:10

Cinco años llevaba el Unicaja sin ganar al Gran Canaria en su pista. A punto estuvo a volverse de vacío este sábado, pero después de ... una primera parte horrenda, resucitó en la segunda para lograr la segunda victoria en la Liga en este exigente comienzo de temporada (72-81). Supo recomponerse el equipo cajista a un juego carente de fluidez y de acierto para encontrar sus señas de identidad y acabar sometiendo a un rival que puso las cosas muy difíciles. Buena defensa, ritmo, circulación y la suma del talento individual permitieron un triunfo que respalda el proceso de construcción en el que se encuentra el equipo. Balcerowski, un día más, fue el más regular. El crecimiento del pívot polaco es innegable, aunque también destacaron hombres como Tillie, Webb o Perry; es decir, muchos jugadores implicados, lo que es una excelente noticia.

