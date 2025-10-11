El Unicaja resucita en la segunda parte para ganar al Gran Canaria (72-81)

Cinco años llevaba el Unicaja sin ganar al Gran Canaria en su pista. A punto estuvo a volverse de vacío este sábado, pero después de ... una primera parte horrenda, resucitó en la segunda para lograr la segunda victoria en la Liga en este exigente comienzo de temporada (72-81). Supo recomponerse el equipo cajista a un juego carente de fluidez y de acierto para encontrar sus señas de identidad y acabar sometiendo a un rival que puso las cosas muy difíciles. Buena defensa, ritmo, circulación y la suma del talento individual permitieron un triunfo que respalda el proceso de construcción en el que se encuentra el equipo. Balcerowski, un día más, fue el más regular. El crecimiento del pívot polaco es innegable, aunque también destacaron hombres como Tillie, Webb o Perry; es decir, muchos jugadores implicados, lo que es una excelente noticia.

El encuentro comenzó con poca tensión, canastas fáciles por parte de los dos equipos e incluso planteamientos similares por parte de los técnicos. Fue el mayor acierto de los locales lo que fue decantando el marcador poco a poco. Al Unicaja no le entraban los triples y el Gran Canaria metía todo lo que lanzaba por medio de un Labeyrie casi perfecto. El equipo isleño maduraba más cada ataque y este le permitió encontrar situaciones de tiro más seguras. El partido estaba equilibrado (10-11, min.6) hasta que el Gran Canaria puso más mordiente a sus ataques. Samar superaba por físico a Alberto Díaz y Wong castigaba a la defensa malagueña con sus penetraciones. Angola aumentó los problemas del Unicaja con su acierto de tres. El resultado fue un parcial de 12-5 para el 22-16 con el que se cerró el primer cuarto.

Duarte lideró las primeras acciones del Unicaja en el segundo cuarto. El dominicano parecía sufrir algunas molestias físicas, pero en los dos primeros ataques firmó una canasta de calidad y una asistencia para habilitar a Balcerowski. Parecía que los de Ibon Navarro podían remontar, aprovechando ahora los errores en los tiros del Gran Canaria, pero no lo hizo y comenzó a sufrir. La defensa malagueña no ajustó bien sobre las continuaciones de Tobey, Labeyrie seguía metiendo de tres, apareció Brussino y volvió Angola. Al Unicaja, que seguía nefasto en los triples (3-15), se le acumulaban los problemas y su juego carecía de continuidad y fluidez. El 41-27 al descanso reflejaba sus problemas ofensivos, pero también su falta de consistencia defensiva.

ESTADISTICAS DEL PARTIDO Dreamland GC 72 Min. Punt. Reb. Asist. Val. L. Maniema 00:08 0 0 0 0 I. Wong 17:24 7 1 0 2 E. Vila - - - - - Z. Samar 10:20 5 2 0 3 A. Albicy 26:41 4 3 7 11 N. Brussino 26:14 7 4 3 4 M. Salvó 09:16 0 0 0 -4 P. Pelos 13:04 0 2 0 -2 M. Tobey 27:57 14 7 3 18 L. Labeyrie 26:52 16 5 0 20 K. Kuath 06:09 2 3 0 2 B. Angola 21:00 10 3 4 14 Unicaja 81 Min. Punt. Reb. Asist. Val. T. Pérez 21:39 7 3 0 10 A. Balcerowski 20:16 16 3 2 26 J. Webb 21:20 9 3 1 7 T. Kalinoski 15:30 4 2 2 1 J. Barreiro 12:07 2 0 1 3 A. Díaz 16:34 9 3 2 12 X. Castañeda 06:36 0 0 0 -6 E. Sulejmanovic 11:30 0 6 2 3 C. Duarte 15:36 4 2 2 1 K. Tillie 11:00 5 2 1 4 D. Kravish 09:37 6 1 0 3 K. Perry 23:20 8 3 2 11

El Unicaja necesitaba imperiosamente reactivarse y recuperar sus señas de identidad y lo hizo. Balcerowski se hacía grande en la pintura con cuatro puntos seguidos, Duarte lograba un dos más uno y Perry se cruzaba el campo a campo en un suspiro para anotar. Nueve puntos seguidos para el 44-36, con un cambio importante en la actividad defensiva. El equipo malagueño había logrado al fin cierta continuidad ofensiva y dominaba el partido con su intensidad. La reacción fue un trabajo de pico y pala en el que destacaron Perry y Balcerowski ante un rival ahora atascado, que sólo había anotado siete puntos en ocho minutos, y que perdía demasiados balones. Alberto Díaz completaba la remontada con tres tiros libres en el minuto 27 (48-50). El golpe al Gran Canaria fue fuerte y casi lo mandó a la lona, porque el Unicaja seguía sumando jugadores, como Tillie con cinco puntos seguidos para cerrar el cuarto mandando 56-61 y con un parcial demoledor: 15-34.

El partido estaba para romperlo y Webb estuvo a punto de conseguirlo. El estadounidense recuperó el acierto y estaba en todas partes en el arranque del acto definitivo. Sin embargo, el Unicaja no logró cerrar el encuentro y el Gran Canaria, a pesar de sus continuos fallos en los tiros libres, se recuperó con los puntos de Labeyrie. A tres minutos para el final los locales se colocaban 65-68. En ese momento de tensión, a los de Jaka Lakovic les temblaron las manos. Dos triples fallados por Tobey y el desacierto de Brussino fueron respondidos con cinco puntos del Unicaja y un triple clave de Tillie (65-73). Ahí murió el partido porque el francés estaba con la muñeca caliente y volvió a acertar desde la línea de 6,75 para senteciar.