Vídeo resumen de la victoria del Unicaja ante el Dreamland Gran Canaria
El equipo malagueño remontó en la segunda parte para lograr un valioso triunfo
Sábado, 11 de octubre 2025, 22:46
El Unicaja logró un valioso triunfo en la pista del Dremland Gran Canaria por 72-81 después de remontar 14 puntos tras una mala primera ... parte. El equipo malagueño estuvo mal en los dos primeros cuartos y sometió a su rival, especialmente en el tercero, con un parcial contundente de 15-34.
En el último acto, la falta de acierto de los locales, especialmente desde la línea de tiros libres, permitió a los cajistas dar continuidad a su reacción. Tillie sentenció el choque con sus aciertos desde la línea de tres. Balcerowski fue el mejor del Unicaja con 26 de valoración.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión