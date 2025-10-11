Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
ACB FOTOS
Liga Endesa

Vídeo resumen de la victoria del Unicaja ante el Dreamland Gran Canaria

El equipo malagueño remontó en la segunda parte para lograr un valioso triunfo

Juan Calderón

Juan Calderón

Sábado, 11 de octubre 2025, 22:46

Comenta

El Unicaja logró un valioso triunfo en la pista del Dremland Gran Canaria por 72-81 después de remontar 14 puntos tras una mala primera ... parte. El equipo malagueño estuvo mal en los dos primeros cuartos y sometió a su rival, especialmente en el tercero, con un parcial contundente de 15-34.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Manuel, el motorista fallecido en la N-340: trabajaba en nutrición deportiva y estaba a punto de ser padre
  2. 2 Aemet avisa de chubascos tormentosos localmente fuertes en Andalucía este sábado
  3. 3 Cae en Málaga el primer y segundo premio de la Lotería Nacional del jueves 9 de octubre
  4. 4 Alerta de Sanidad: retiran de forma inmediata estos antisépticos para heridas vendidos en farmacias y supermercados
  5. 5

    La competencia en alta velocidad reduce el precio medio del viaje Málaga-Madrid a 47 euros
  6. 6 Muere un ciclista de 35 años tras ser atropellado de madrugada en Vélez-Málaga
  7. 7

    La factura electrónica se convierte en un laberinto para siete millones de pymes y autónomos
  8. 8 Cinco establecimientos malagueños son reconocidos en la Guía Michelin de los hoteles
  9. 9 Muere un ciclista de 35 años tras ser atropellado de madrugada en Vélez-Málaga
  10. 10 Un municipio de Málaga marca la temperatura mínima más alta de este sábado en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Vídeo resumen de la victoria del Unicaja ante el Dreamland Gran Canaria

Vídeo resumen de la victoria del Unicaja ante el Dreamland Gran Canaria