Ibon Navarro, en el Gran Canaria Arena. ACB Fotos
Liga Endesa

Ibon Navarro: «Ellos han sido mucho mejores en la primera parte, y nosotros, en la segunda»

«Hace mucho que no hago estos tipos de broncas», contestó, entre risas, cuando fue preguntado sobre lo que le dijo a sus jugadores en el descanso

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Sábado, 11 de octubre 2025, 22:36

En su valoración del partido, Ibon Navarro diferenció la primera y la segunda parte, que se decantaron primero para el Gran Canaria y después para ... el Unicaja, y dio algunas de sus claves de la victoria: «Poco que decir. Ha habido dos partes muy diferenciadas. Una primera en la que Gran Canaria ha tenido muy buena energía y han sido muy físicos. A nosotros nos costaba todo. En la segunda parte hemos entrado con otra energía. Los primeros cuatro o cinco minutos han respondido bien, pero nosotros empezamos a jugar con muchos 'grandes' y ahí creo que conseguimos confundirles un poco. Nos metemos en el partido con el acierto exterior de Tillie. Su porcentaje de tiros libres ha sido más bajo de lo normal. Ha sido muy complicado para nosotros y hemos aprendido mucho en la primera parte».

