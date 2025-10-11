El uno a uno del Unicaja en la victoria ante el Gran Canaria

Buen encuentro del malagueño para darle al equipo circulación y fluidez en las acciones ofensivas. Logró dos triples importantes.

Su buen partido del miércoles no ... tuvo continuidad. Se quedó sin anotar y cometió varias pérdidas.

Minutos: 06:36 Puntos: 0 Rebotes: 0 Asistencias: 0

Kendrick Perry Base 6

En la primera parte estuvo errático y sin ideas, pero su segunda mitad fue muy buena. Su gran lunar, los lanzamientos de tres puntos con un 0/5.

Minutos: 26:19 Puntos: 8 Rebotes: 3 Asistencias: 4

Tyler Kalinoski Escolta 4

No fue su mejor partido, incluso a nivel defensivo. Falló cuatro de los cinco triples que intentó.

Minutos: 18:01 Puntos: 4 Rebotes: 1 Asistencias: 2

Jonathan Barreiro Alero 4

Trabajo en defensa y en el rebote. Jugó pocos minutos, quizá por un golpe que recibió en la cara.

Minutos: 12:07 Puntos: 2 Rebotes: 0 Asistencias: 1

Chris Duarte Alero 6

Se le salieron varios lanzamientos de dentro que habrían cambiado su carta de tiro. Lo siguió intentando y se le vio cada vez más cómodo.

Minutos: 16:36 Puntos: 8 Rebotes: 2 Asistencias: 2

Tyson Pérez Ala-Pívot 6

Muy sólido, como viene actuando en este comienzo de temporada, elevando la presencia física del equipo y en el rebote.

Minutos: 21:39 Puntos: 7 Rebotes: 4 Asistencias: 0

James Webb III Ala-Pívot 7

Llevaba varios partidos errático en los lanzamientos, pero lo siguió intentando. Falló los tres primeros triples, pero en el último cuarto acertó.

Minutos: 23 Puntos: 9 Rebotes: 4 Asistencias: 1

Emir Sulejmanović Ala-Pívot 6

Pocos minutos y gran producción, especialmente en defensa para dominar el rebote. Sabe lo que tiene que hacer.

Minutos: 11:30 Puntos: 0 Rebotes: 6 Asistencias: 2

Killian Tillie Ala-Pívot 7

Fue de menos a más. Supo aprovechar su superioridad física y logró tres triples que permitieron la victoria de su equipo.

Minutos: 13:59 Puntos: 11 Rebotes: 2 Asistencias: 1

Olek Balcerowski Pívot 8

Por momentos estuvo imparable. Es fundamental tener un pívot que sea capaz de aprovechar desde la línea de tiros libres las numerosas faltas que recibe.

Minutos: 23:15 Puntos: 17 Rebotes: 3 Asistencias: 2

David Kravish Pívot 5

Pocos minutos ante el buen rendimiento de Balcerowski y porque Sulejmanovic también jugó de cinco. Estuvo correcto.