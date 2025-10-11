El uno a uno del Unicaja en la victoria ante el Gran Canaria
Sábado, 11 de octubre 2025, 22:30
Alberto Díaz Base
6
Buen encuentro del malagueño para darle al equipo circulación y fluidez en las acciones ofensivas. Logró dos triples importantes.
|Minutos: 17:00
|Puntos: 9
|Rebotes: 3
|Asistencias: 2
Xavier Castañeda Base
3
Su buen partido del miércoles no ... tuvo continuidad. Se quedó sin anotar y cometió varias pérdidas.
|Minutos: 06:36
|Puntos: 0
|Rebotes: 0
|Asistencias: 0
Kendrick Perry Base
6
En la primera parte estuvo errático y sin ideas, pero su segunda mitad fue muy buena. Su gran lunar, los lanzamientos de tres puntos con un 0/5.
|Minutos: 26:19
|Puntos: 8
|Rebotes: 3
|Asistencias: 4
Tyler Kalinoski Escolta
4
No fue su mejor partido, incluso a nivel defensivo. Falló cuatro de los cinco triples que intentó.
|Minutos: 18:01
|Puntos: 4
|Rebotes: 1
|Asistencias: 2
Jonathan Barreiro Alero
4
Trabajo en defensa y en el rebote. Jugó pocos minutos, quizá por un golpe que recibió en la cara.
|Minutos: 12:07
|Puntos: 2
|Rebotes: 0
|Asistencias: 1
Chris Duarte Alero
6
Se le salieron varios lanzamientos de dentro que habrían cambiado su carta de tiro. Lo siguió intentando y se le vio cada vez más cómodo.
|Minutos: 16:36
|Puntos: 8
|Rebotes: 2
|Asistencias: 2
Tyson Pérez Ala-Pívot
6
Muy sólido, como viene actuando en este comienzo de temporada, elevando la presencia física del equipo y en el rebote.
|Minutos: 21:39
|Puntos: 7
|Rebotes: 4
|Asistencias: 0
James Webb III Ala-Pívot
7
Llevaba varios partidos errático en los lanzamientos, pero lo siguió intentando. Falló los tres primeros triples, pero en el último cuarto acertó.
|Minutos: 23
|Puntos: 9
|Rebotes: 4
|Asistencias: 1
Emir Sulejmanović Ala-Pívot
6
Pocos minutos y gran producción, especialmente en defensa para dominar el rebote. Sabe lo que tiene que hacer.
|Minutos: 11:30
|Puntos: 0
|Rebotes: 6
|Asistencias: 2
Killian Tillie Ala-Pívot
7
Fue de menos a más. Supo aprovechar su superioridad física y logró tres triples que permitieron la victoria de su equipo.
|Minutos: 13:59
|Puntos: 11
|Rebotes: 2
|Asistencias: 1
Olek Balcerowski Pívot
8
Por momentos estuvo imparable. Es fundamental tener un pívot que sea capaz de aprovechar desde la línea de tiros libres las numerosas faltas que recibe.
|Minutos: 23:15
|Puntos: 17
|Rebotes: 3
|Asistencias: 2
David Kravish Pívot
5
Pocos minutos ante el buen rendimiento de Balcerowski y porque Sulejmanovic también jugó de cinco. Estuvo correcto.
|Minutos: 09:37
|Puntos: 6
|Rebotes: 1
|Asistencias: 0
