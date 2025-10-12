Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Junta impulsará este miércoles un «plan de acción integral» para los cribados de cáncer en Andalucía

El Consejo de Gobierno andaluz aprobará en su reunión semanal un plan «de impulso» que incluirá los de cáncer de colon y de cuello de útero

Europa Press

Domingo, 12 de octubre 2025, 13:27

Comenta

El Consejo de Gobierno andaluz aprobará en su reunión semanal del próximo miércoles, 15 de octubre, «un plan de acción integral» y de «impulso» sobre ... los cribados de cáncer que incluirá los de cáncer de colon y de cuello de útero, tras el plan de choque puesto en marcha en relación al programa de detección precoz de cáncer de mama.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Manuel, el motorista fallecido en la N-340: trabajaba en nutrición deportiva y estaba a punto de ser padre
  2. 2 El DNI hallado en el accidente mortal de la N-340 pertenece a un hombre apuñalado en un robo
  3. 3 Aemet avisa de chubascos tormentosos localmente fuertes en Andalucía este sábado
  4. 4 Cae en Málaga el primer y segundo premio de la Lotería Nacional del jueves 9 de octubre
  5. 5 Muere un ciclista de 35 años tras ser atropellado de madrugada en Vélez-Málaga
  6. 6 ¿Me pueden multar por colgar una bandera en la fachada de casa? Esto es lo que dice la ley
  7. 7 Alerta de Sanidad: retiran de forma inmediata estos antisépticos para heridas vendidos en farmacias y supermercados
  8. 8 La Primitiva del sábado deja un premio millonario en un bazar de Málaga
  9. 9 Si tienes entre 25 y 64 años puedes solicitar una ayuda de hasta 1.500 euros si cumples estos requisitos
  10. 10 Condenado en Málaga por violar a su hijastra de 14 años tras ingresar la madre en prisión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Junta impulsará este miércoles un «plan de acción integral» para los cribados de cáncer en Andalucía

La Junta impulsará este miércoles un «plan de acción integral» para los cribados de cáncer en Andalucía