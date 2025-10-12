Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Colapso en la carreteras tras el accidente. Salvador Salas

El DNI hallado en el accidente mortal de la N-340 pertenece a un hombre apuñalado en un robo

El dueño del carné denunció hace dos semanas que fue agredido con un arma blanca por unos desconocidos que le ofrecieron llevarlo en un coche y le sustrajeron sus pertenencias

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:24

Comenta

El DNI hallado en el accidente mortal de la antigua N-340 ha terminado por vincular dos sucesos que, a priori, no deberían tener relación ... alguna entre sí. En un primer momento, los investigadores de la Policía Local pensaron que el carné de identidad podría pertenecer al peatón fallecido en el siniestro del pasado jueves. Pero no.

