El DNI hallado en el accidente mortal de la N-340 pertenece a un hombre apuñalado en un robo

El DNI hallado en el accidente mortal de la antigua N-340 ha terminado por vincular dos sucesos que, a priori, no deberían tener relación ... alguna entre sí. En un primer momento, los investigadores de la Policía Local pensaron que el carné de identidad podría pertenecer al peatón fallecido en el siniestro del pasado jueves. Pero no.

Los agentes acudieron a la vivienda que figuraba en el DNI, situada en una barriada de la capital, pensando en que esas gestiones les llevarían a confirmar que se trataba de la segunda víctima mortal. Sin embargo, allí quedó completamente descartada esa vía de investigación, ya que, para su sorpresa, los recibió el titular del carné de identidad, un hombre de 48 años y de nacionalidad española.

A los policías que llevan el caso les quedan varias tareas pendientes. La primera, terminar la reconstrucción del accidente a partir de los testimonios de testigos, de las pruebas periciales y de las cámaras de videovigilancia. La segunda, averiguar quién es el peatón fallecido. Y la tercera, aclarar cómo llegó hasta allí el DNI de un tercero aparentemente ajeno al siniestro.

Según ha podido saber SUR, el titular del carné de identidad ya ha prestado declaración en el Grupo de Atestados de la Policía Local de Málaga, que dirige la investigación. Aunque no ha trascendido el contenido de su testimonio, sí que se ha podido confirmar que el dueño del DNI fue el protagonista de otro suceso publicado por este periódico el pasado 26 de septiembre.

Robo con violencia

En aquella ocasión, el hombre fue víctima de un robo con violencia en Málaga capital. Según manifestó en su denuncia, la noche del 24 de septiembre, cuando caminaba por el arcén de la avenida Valle Inclán, el conductor de un coche detuvo su marcha y le ofreció llevarlo a su destino.

El hombre aceptó y subió al vehículo sin imaginar que, lejos de ser un gesto de generosidad, los ocupantes del turismo pretendían sustraerle todo lo que llevaba encima. Para ello, no dudaron en agredirlo, llegando supuestamente a apuñalarlo, según la información publicada por este diario.

La pregunta que ahora intenta responder la Policía es cómo acabó el DNI en el escenario del accidente mortal de la antigua N-340

Al parecer, la víctima se subió en la parte trasera del coche con uno de los supuestos delincuentes y, nada más hacerlo, le exigieron sus pertenencias. Aunque se negó, poco pudo hacer cuando los sospechosos, presuntamente, comenzaron a propinarle golpes y hasta un 'pinchazo' con un arma blanca.

Tras hacerse con el teléfono móvil de la víctima, su cartera y una cadena de oro que llevaba, los presuntos agresores, tal y como pudieron observar algunos testigos, le tiraron del coche en marcha en la misma avenida, a pocos metros del punto en el que lo recogieron.

Los servicios sanitarios confirmaron el traslado del herido al Hospital Regional Universitario de Málaga, puesto que presentaba múltiples heridas sangrantes por el cuerpo, además de una puñalada en la parte trasera del cuello.

El robo de la cartera, por tanto, explicaría que el DNI no estuviera en su poder. La pregunta es cómo acabó en el escenario del accidente mortal de la antigua N-340.