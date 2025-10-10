Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Colapso de tráfico tras el accidente, que ocurrió a las 6.55 horas. Salvador Salas

Accidente mortal en la antigua N-340: hallan un DNI en el lugar, pero no pertenece a los fallecidos

La Policía Local de Málaga siguió esa pista bajo la hipótesis de que pudiera tratarse de la segunda víctima mortal, pero cuando acudieron a la vivienda que figura en el carné localizaron a su titular con vida

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Viernes, 10 de octubre 2025, 00:44

Comenta

¿Qué probabilidad hay de que tu DNI acabe en el lugar de un siniestro en el que dos personas han perdido la vida y ... una, para colmo, está sin identificar? Pues es lo que ocurrió este jueves 9 de octubre en el accidente en la antigua N-340, que permaneció parcialmente cortada al tráfico durante horas y registró retenciones kilométricas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican al motorista fallecido en el accidente que colapsó la antigua N-340
  2. 2 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  3. 3 Málaga, en aviso amarillo este viernes por fuertes lluvias y tormentas
  4. 4 Aemet alerta de «chubascos y tormentas fuertes» en Andalucía este jueves: cuatro provincias en aviso
  5. 5 Buscador | ¿Está tu barrio entre los más pobres o los más ricos de Málaga?
  6. 6 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  7. 7 Detenido por el apuñalamiento en Barbarela, en Málaga: la víctima lleva más de un mes hospitalizado y ha perdido un riñón
  8. 8 Denuncia que un yate lo embistió cuando pescaba con su kayak en Marbella y se dio a la fuga
  9. 9

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  10. 10

    El horno artesano de Antequera que elabora hasta seis molletes diferentes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Accidente mortal en la antigua N-340: hallan un DNI en el lugar, pero no pertenece a los fallecidos

Accidente mortal en la antigua N-340: hallan un DNI en el lugar, pero no pertenece a los fallecidos