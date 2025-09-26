Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Acepta que unos desconocidos lo acerquen a su destino en coche y terminan apuñalándolo para robarle en Málaga

La víctima, que caminaba por el arcén de la avenida Valle Inclán cuando varios individuos a bordo de un vehículo le ofrecieron acercarlo, acabó siendo evacuada al Hospital Regional

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:22

Caminaba por el arcén de la avenida Valle Inclán cuando el conductor de un coche detuvo su marcha y le ofreció llevarlo a su destino. ... El transeúnte aceptó y subió al vehículo sin imaginar que, lejos de un gesto genuino, los ocupantes del turismo pretendían sustraerle todo lo que llevaba encima. Para ello, no dudaron en agredirlo, llegando supuestamente a apuñalarlo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los acompañantes del sacerdote detenido en Torremolinos señalaron que llevaba «mucha droga»
  2. 2 Un ladrón se encontró el cadáver tiroteado de un joven en Fuengirola y le robó sus pertenencias
  3. 3 Desalojado y suspendido el pleno de Málaga cuando la edil de Vox intervenía sobre violencia de género
  4. 4

    Vía libre al proyecto de oficinas y alojamientos temporales en el histórico Cortijo Jurado de Málaga
  5. 5 San Diego Comic-Con Málaga recibe a los héroes: miles de personas acceden ya al paraíso friki
  6. 6 Una hora y media de cola al sol y más de 60 euros por un minuto con tu ídolo en la San Diego Comic-Con Málaga
  7. 7

    Málaga cuenta ya con el quirófano de neurocirugía más avanzado de Andalucía
  8. 8

    El embalse de Casasola recupera su seguridad ante las riadas tras meses de obras para eliminar el grave atoro de su desagüe
  9. 9 El megayate de la heredera de la cadena de supermercados Walmart hace escala en Málaga
  10. 10 Expertos avisan: el oeste de Andalucía, entre las zonas más afectadas por los restos del huracán Gabrielle

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Acepta que unos desconocidos lo acerquen a su destino en coche y terminan apuñalándolo para robarle en Málaga

Acepta que unos desconocidos lo acerquen a su destino en coche y terminan apuñalándolo para robarle en Málaga