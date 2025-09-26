Acepta que unos desconocidos lo acerquen a su destino en coche y terminan apuñalándolo para robarle en Málaga
La víctima, que caminaba por el arcén de la avenida Valle Inclán cuando varios individuos a bordo de un vehículo le ofrecieron acercarlo, acabó siendo evacuada al Hospital Regional
Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:22
Caminaba por el arcén de la avenida Valle Inclán cuando el conductor de un coche detuvo su marcha y le ofreció llevarlo a su destino. ... El transeúnte aceptó y subió al vehículo sin imaginar que, lejos de un gesto genuino, los ocupantes del turismo pretendían sustraerle todo lo que llevaba encima. Para ello, no dudaron en agredirlo, llegando supuestamente a apuñalarlo.
Ocurrió este miércoles 24 de septiembre, poco antes de las diez de la noche, cuando el Servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió una llamada del 061 requiriendo a las Fuerzas de Seguridad por un hombre al que habían tirado de un coche en marcha.
Los servicios sanitarios, por su parte, confirmaron el traslado del herido, un hombre de 48 años y nacionalidad española, al Hospital Regional Universitario de Málaga, pues, según distintas fuentes consultadas por este periódico, presentaba múltiples heridas sangrantes por el cuerpo, además de una puñalada en la parte trasera del cuello.
Al parecer, la víctima se subió en la parte trasera del coche con uno de los supuestos delincuentes y, nada más hacerlo, le exigieron sus pertenencias. Aunque se negó, poco pudo hacer cuando los sospechosos, presuntamente, comenzaron a propinarle golpes y hasta un 'pinchazo'.
Tras hacerse con el teléfono móvil de la víctima, su cartera y una cadena de oro que llevaba, los presuntos agresores, tal y como pudieron observar algunos testigos, le tiraron del coche en marcha en la misma avenida, a pocos metros del punto en el que lo recogieron.
