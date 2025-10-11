El currículum de Juan de Dios Jiménez (Atarfe, 1953), rector de la Utamed, es tan amplio como apabullante. Es licenciado en Ciencias Económicas por la ... Universidad de Málaga, diplomado en Estadística e Investigación Operativa (Universidad de Granada) y doctor en Ciencias Económicas (Universidad de Málaga). También, catedrático de Universidad de Economía Pública desde 1986. Con más de tres décadas de experiencia en puestos de gestión universitaria, ahora afronta el reto de capitanear a la Utamed.

–¿Cómo es la vida de un rector a principios de curso?

–El comienzo de curso es, para cualquier rector, un momento de una intensidad tremenda. Una especie de maratón en la que confluyen la ilusión y una responsabilidad inmensa. En la Utamed, esta sensación se multiplica al ser nuestro primer año de actividad docente. Ofreciendo 16 títulos oficiales (11 grados y 5 másteres) más 10 títulos propios. Es un momento de ajustar los últimos detalles logísticos, pero sobre todo de estar con la gente, con el equipo que ha hecho esto posible.

–¿Cómo llega a la Utamed y cuál es el balance hasta ahora?

–Mi actividad universitaria se ha desarrollado en tres universidades: UMA, de la que me licencié en 1976 y me doctoré en 1984; UGR, en la que he desarrollado gran parte de mi actividad docente e investigadora; UNIA (Sevilla), en la que he sido Vicerrector de Relaciones con las Empresas. En 35 de mis casi 50 años como profesor universitario, he tenido responsabilidad en la gestión universitaria. En esta etapa, la oportunidad de construir una universidad desde cero, siendo la primera universidad 'online' de Andalucía, es un desafío demasiado importante e ilusionante como para dejarlo pasar.

–¿Qué define a esta universidad?

–Entre nuestras mayores fortalezas destacaría ser 'online'. Satisfacemos una demanda latente de personas que no pueden acudir a la docencia presencial. Tener cercanía con el mundo de las empresas, focalizada en los requerimientos del mercado de trabajo. Aplicación de nuevas metodologías y de tecnologías para adecuarnos a los cambios disruptivos que se están produciendo en las sociedades desarrolladas, ya que estamos convencidos de que nuestros futuros titulados (graduados y másteres) desarrollarán trabajos que posiblemente no existan en el momento actual.

–¿Cómo se garantiza la calidad de la docencia cuando se imparte de manera 'online'?

–A través de tres componentes básicos que nos garantizan trabajar por la máxima calidad: una metodología innovadora, con un enfoque muy práctico donde el alumno aprenderá 'haciendo' a través de los recursos y herramientas que se han dispuesto para el proceso de enseñanza-aprendizaje; unos contenidos elaborados por el claustro, pero también contrastado con expertos en el área del tejido empresarial, acercando los contenidos y recursos a lo que se precisa en el mercado laboral; y un claustro seleccionado entre más de 8.000 currículos.

–¿Qué me puede decir del claustro de la Utamed?

–Para este primer curso contamos con un claustro de cerca de 100 profesores para impartir prácticamente 200 asignaturas de los grados y másteres que iniciamos, de los cuales más del 75% son doctores y más del 60% están acreditados por la Agencia de Calidad Nacional (ANECA), con lo que transmitimos la máxima seguridad para nuestro estudiantado. Además del profesorado, contamos con un numeroso grupo de profesionales que ofrecerán clases magistrales en competencias personales, sociales, profesionales... Esta mezcla es fundamental para nosotros, porque garantiza que lo que enseñamos es aplicable a la realidad.

–¿Está contento con el número de matriculaciones que ha podido cosechar la Utamed para su primer curso académico?

–Muy contento. Hemos superado las previsiones iniciales, tenemos algunas titulaciones que ya han alcanzado el límite de plazas y otras están muy cerca. Los estudiantes han percibido nuestros valores diferenciales y han apostado por nuestra propuesta. Contaremos con más de 1.500 estudiantes en los títulos oficiales

–¿Cómo sintetizaría la vocación de la Utamed?

–Muy apegada a la realidad, aportando valor a los estudiantes y a la sociedad, generando profesionales capaces de insertarse en un mundo laboral exigente y competitivo. Y satisfaciendo necesidades de formación a colectivos que no pueden optar por la presencialidad. Nosotros lo definimos como «democratizar la educación». Queremos romper todas las barreras, ya sean geográficas o personales. Nuestra misión es que cualquier persona, sin importar dónde viva o cuál sea su situación, tenga la oportunidad de acceder a una educación de calidad.

–¿Cómo se quiere articular la presencia de la Utamed en la sociedad malagueña? ¿Habrá conferencias o ciclos abiertos?

–Nuestro vanguardista edificio del PTA estará abierto para todas aquellas actividades que promueva la sociedad malagueña. Estaremos encantados. Así como en la sede institucional en la calle Bolsa. Aunque somos una universidad 'online', nuestra vocación es estar presentes de forma activa en la sociedad malagueña. Queremos ser un agente de cambio, organizando conferencias, seminarios y ciclos abiertos al público en los que abordamos temas de actualidad.

–¿Cree que se pueden establecer algunas sinergias entre la Utamed y la UMA?

–Nuestra voluntad es la de cooperación. La Utamed no compite con la UMA, nuestro perfil de estudiante es diferente. Nosotros competimos con universidades 'online' localizadas en el resto de España.

–¿Dónde ve a la universidad dentro de diez años?

–La visualizo con más de 10.000 estudiantes de toda Andalucía, España y resto del mundo, especialmente en América Latina. Aportando investigación aplicada de referencia y con un fuerte reconocimiento entre el sector empresarial, valorando la calidad formativa de nuestros egresados. Será una universidad que ha derribado barreras y ha hecho la educación superior accesible para miles de personas.