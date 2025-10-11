Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Juan de Dios Jiménez, rector de la Utamed.

Juan de Dios Jiménez, rector de la Utamed

«Queremos que cualquiera pueda acceder a una educación de calidad»

«Satisfacemos una demanda latente de personas que no pueden acudir a la docencia presencial», destaca sobre la Utamed

Matías Stuber

Matías Stuber

Sábado, 11 de octubre 2025, 23:55

El currículum de Juan de Dios Jiménez (Atarfe, 1953), rector de la Utamed, es tan amplio como apabullante. Es licenciado en Ciencias Económicas por la ... Universidad de Málaga, diplomado en Estadística e Investigación Operativa (Universidad de Granada) y doctor en Ciencias Económicas (Universidad de Málaga). También, catedrático de Universidad de Economía Pública desde 1986. Con más de tres décadas de experiencia en puestos de gestión universitaria, ahora afronta el reto de capitanear a la Utamed.

