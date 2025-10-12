Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Condenado en Málaga por violar a su hijastra de 14 años tras ingresar la madre en prisión

El hombre, que tendrá que cumplir siete años de cárcel por un delito de agresión sexual a menor de 16 años, solía repetir a la víctima que quería estar con ella

Irene Quirante

Irene Quirante

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:24

Comenta

El acoso de su padrastro comenzó después de que su madre ingresara en prisión, cuando la víctima contaba con 14 años. Pese a que él ... era plenamente consciente de la edad de la niña, estuvo persiguiendo a la menor hasta que un día la condujo a su dormitorio, donde la agredió sexualmente tras insistirle en que solo «quería lo mejor para ella». Así ha quedado probado para la Audiencia Provincial de Málaga, que lo ha condenado a siete años de cárcel.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Manuel, el motorista fallecido en la N-340: trabajaba en nutrición deportiva y estaba a punto de ser padre
  2. 2 Aemet avisa de chubascos tormentosos localmente fuertes en Andalucía este sábado
  3. 3 Cae en Málaga el primer y segundo premio de la Lotería Nacional del jueves 9 de octubre
  4. 4 Alerta de Sanidad: retiran de forma inmediata estos antisépticos para heridas vendidos en farmacias y supermercados
  5. 5 Muere un ciclista de 35 años tras ser atropellado de madrugada en Vélez-Málaga
  6. 6

    La competencia en alta velocidad reduce el precio medio del viaje Málaga-Madrid a 47 euros
  7. 7

    La factura electrónica se convierte en un laberinto para siete millones de pymes y autónomos
  8. 8 Cinco establecimientos malagueños son reconocidos en la Guía Michelin de los hoteles
  9. 9 Muere un ciclista de 35 años tras ser atropellado de madrugada en Vélez-Málaga
  10. 10 Un municipio de Málaga marca la temperatura mínima más alta de este sábado en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Condenado en Málaga por violar a su hijastra de 14 años tras ingresar la madre en prisión

Condenado en Málaga por violar a su hijastra de 14 años tras ingresar la madre en prisión