Condenado en Málaga por violar a su hijastra de 14 años tras ingresar la madre en prisión

El acoso de su padrastro comenzó después de que su madre ingresara en prisión, cuando la víctima contaba con 14 años. Pese a que él ... era plenamente consciente de la edad de la niña, estuvo persiguiendo a la menor hasta que un día la condujo a su dormitorio, donde la agredió sexualmente tras insistirle en que solo «quería lo mejor para ella». Así ha quedado probado para la Audiencia Provincial de Málaga, que lo ha condenado a siete años de cárcel.

Según se expone en la sentencia, a la que SUR ha tenido acceso, los hechos ocurrieron en diciembre de 2020. El procesado, que por aquel momento tenía 27 años, mantenía desde 2013 una relación sentimental con la madre de la perjudicada, de ahí que conviviera en el mismo domicilio de la familia.

Todo cambió al ingresar la mujer en un centro penitenciario. De acuerdo con la resolución, aunque la víctima y su hermano se quedaron a cargo de su abuela, el hombre continuó residiendo en el piso de la madre, que se ubicaba en otra planta del mismo edificio. Por eso, tanto la víctima como su hermano solían acudir a su antigua casa con frecuencia.

Dicha circunstancia fue aprovechada por el padrastro para abusar sexualmente de la niña tras llevarla a su habitación, donde le aseguró que solo «quería lo mejor para ella» y «que ningún hombre le hiciera daño». La víctima no pudo reaccionar.

Para la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, ha quedado acreditado que el acusado, «con evidente ánimo libidinoso», atentó contra la libertad sexual de una menor de 16 años. Al respecto, en la sentencia se recalca que la perjudicada ni siquiera había alcanzado todavía la edad para prestar un consentimiento válido.

Pese a que el investigado negó los hechos en el juicio, los magistrados han dado peso al testimonio de la víctima, quien, desde que denunció a su padrastro en 2022, ha mantenido su relato persistente en el tiempo, sin incurrir en contradicciones relevantes ni en ambigüedades.

Años de silencio

Según declaró la menor la primera vez en sede policial, el hombre empezó a perseguirla y a acosarla al ingresar su madre en prisión. Le decía que quería tener una relación con ella y que era muy especial para él, además de insistirle para que fuese con él a su cuarto, actitud que persistió una vez que consumó la agresión sexual.

La víctima tardó dos años en denunciar los abusos de su padrastro por el miedo a dañar su entorno familiar

La perjudicada tardó dos años en romper su silencio y denunciar a su padrastro por miedo al daño que pudiera causar en su familia. Solo se lo había revelado a su hermana, pero se sentía incapaz de confesar los abusos a su madre, hasta que un día no pudo más. Aun así, como dijo el día de la vista, estaba arrepentida de haberlo contado y al tiempo trató de retirar la denuncia, ya que la relación con su familia había cambiado por completo.

El procesado tendrá que cumplir siete años de cárcel y los mismos años de libertad vigilada. Además, se le ha impuesto una orden de alejamiento respecto a la perjudicada por un plazo de diez años, tiempo en el que no podrá acercarse a menos de 500 metros ni contactar con ella por ningún medio. La condena también incluye una indemnización de 10.000 euros a la víctima en concepto de responsabilidad civil por los daños ocasionados, así como el abono de las costas procesales.