Arda Güler celebra un gol con el Real Madrid. Pierre-Philippe Marcou (Afp)
Análisis

El momento más dulce de Arda Güler

Autor de cuatro goles y siete asistencias en lo que va de curso con el Real Madrid y la selección turca, solo se ha quedado sin marcar o asistir en seis de los catorce partidos que ha disputado

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:35

Comenta

Arda Güler atraviesa el momento más dulce de su carrera. Asentado como uno de los jefes dentro del centro del campo en el nuevo Real Madrid de Xabi Alonso y líder también de una selección turca que pelea, en el mismo grupo que España, por estar presente en el Mundial que se celebrará el próximo año en Estados Unidos, Canadá y México, el zurdo de Altindag se ha convertido en una de las grandes sensaciones del fútbol europeo.

