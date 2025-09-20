Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Kylian Mbappé celebra su gol al Espanyol. Óscar del Pozo / AFP
Jornada 5

El Real Madrid sostiene el pleno a base de chispazos

Dos derechazos desde fuera del área de Militao y el Pichichi Mbappé deciden un nuevo triunfo del líder, de menos a más

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Sábado, 20 de septiembre 2025, 18:19

El Real Madrid mantiene el paso impoluto en la Liga con su quinta victoria consecutiva en el campeonato, un triunfo ante el Espanyol que encarrilaron ... dos chispazos de Militao, inesperado actor de cara a la portería contraria, y Mbappé, más Pichichi.

