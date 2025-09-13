Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mbappé abraza a Arda Güler. EP
Jornada 4

El Real Madrid apela al manual de resistencia para asaltar Anoeta

Los blancos, que se adelantaron con goles de Mbappé y Arda Güler, logran sobreponerse a la expulsión de Huijsen y firman su cuarta victoria en otras tantas jornadas de Liga

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Sábado, 13 de septiembre 2025, 18:28

Tuvo que sacar a relucir el Real Madrid su manual de resistencia este sábado para cosechar en Anoeta la cuarta victoria en otras tantas jornadas ... de Liga y, sin duda, la más sacrificada. Los blancos, catapultados de nuevo por la versión más afinada de Mbappé y otra también letal de Arda Güler, pusieron tierra de por medio antes del descanso frente a una Real Sociedad que se mostró blandísima en la primera parte, pero que aprovechó la expulsión de Huijsen a la media hora de partido para recortar distancias en la segunda mitad, montar el zafarrancho de combate y comprometer hasta el último suspiro el triunfo de un líder resiliente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Registrado un terremoto de magnitud 3,1 esta madrugada en Andalucía
  2. 2 Un vuelo desde Alemania a Málaga se desvía a Madrid por «varios viajeros conflictivos»
  3. 3

    La Fiscalía pide cinco años de cárcel para la actual alcaldesa de Ronda y su antecesora por el caso de la empresa de limpieza
  4. 4 Park Seo-Joon, rey del drama romántico en Corea, rueda una serie de Amazon en Málaga
  5. 5 Multa y alejamiento por publicar una foto íntima de su expareja en Facebook durante cuatro minutos
  6. 6 El parque Huelin reabre hoy tras descartarse un foco de gripe aviar
  7. 7 Muere un anciano de 81 años al caer su tractor en una cañada en Álora
  8. 8 El PP enciende los fogones de las elecciones andaluzas: Feijóo adquiere cinco compromisos con la región
  9. 9 Estabilizado el incendio forestal de Alcaucín, el segundo en cuatro días
  10. 10 La Lotería Nacional deja más de un millón de euros en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Real Madrid apela al manual de resistencia para asaltar Anoeta

El Real Madrid apela al manual de resistencia para asaltar Anoeta