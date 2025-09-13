Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Jesús Gil Manzano se dispone a sacar la roja a Dean Huijsen durante el Real Sociedad-Real Madrid disputado este sábado. Pankra Nieto (Reuters)
Jornada 4

El Real Madrid llevará su guerra contra los arbitrajes hasta la FIFA

La televisión oficial del club de Chamartín anuncia que la entidad que preside Florentino Pérez elabora un dossier que recogerá «los errores arbitrales de esta temporada y la pasada»

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:41

Nuevo órdago del Real Madrid dentro de su incesante guerra contra los arbitrajes. Recién acabado el partido de Liga que disputaron los blancos este sábado ... en Anoeta, saldado con un sufrido triunfo visitante sobre la Real Sociedad por 1-2 y expulsión de Dean Huijsen en la primera parte, la televisión oficial del club de Chamartín anunció que la entidad que preside Florentino Pérez está preparando un dossier «con los errores arbitrales sufridos en estas primeras cuatro jornadas de Liga, y también de la temporada pasada» para presentarlo ni más ni menos que ante la FIFA.

